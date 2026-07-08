Icho Cruz: cuentos, imaginación y chocolate caliente en las infancias en el Museo La Memoria

La propuesta gratuita se realizará el sábado 11 de julio en el Museo Municipal La Memoria y combinará cuentos, chocolate caliente y actividades para compartir en familia.

La Municipalidad de Icho Cruz invitó a niños y familias a participar de una Merienda Cuentera Infantil, una propuesta especialmente pensada para las vacaciones de invierno.

La actividad se realizará el sábado 11 de julio, de 17.30 a 19.30, en el Museo Municipal La Memoria Icho Cruz.

Durante la jornada habrá narración de cuentos, historias para estimular la imaginación y chocolate caliente para compartir en un espacio de encuentro familiar.

Desde el municipio señalaron que la propuesta busca acercar a los más pequeños a la lectura y generar una experiencia recreativa y cultural en el marco del receso invernal.

La entrada será libre y gratuita.