Detuvieron a un hombre de Huerta Grande por un crimen en Córdoba y lo investigan por otro en Buenos Aires

Renato Iván Tabella, de 28 años, fue capturado en un hotel porteño tras una investigación que vinculó las muertes de dos mujeres. Las cámaras de seguridad y el rastreo de teléfonos fueron determinantes para localizarlo.

Un hombre de 28 años, vinculado con Huerta Grande, fue detenido durante la noche del domingo en un hotel de Buenos Aires, acusado del asesinato de una mujer en la ciudad de Córdoba y bajo investigación por la muerte de otra en el barrio porteño de Retiro. El sospechoso, identificado como Renato Iván Tabella, fue localizado tras una investigación que permitió conectar ambos casos mediante registros de cámaras de seguridad y comunicaciones telefónicas.

Las víctimas son Daniela del Milagro Villalba, de 29 años, asesinada el 19 de octubre en barrio Cofico, de Córdoba, y Tatiana Micaela Fernández, de 27, encontrada sin vida este domingo en un departamento de Retiro.

La captura fue concretada por la División Homicidios de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, con la colaboración de investigadores de la Policía de Córdoba, en una habitación del Hotel Centro, ubicado sobre calle Presidente Perón al 1500, en el barrio porteño de San Nicolás.

Durante el procedimiento se secuestraron teléfonos celulares, dinero, tarjetas SIM y prendas de vestir que serán analizadas en el marco de la investigación.

La conexión con Huerta Grande

Durante una conferencia de prensa realizada este lunes junto a su par porteño, Horacio Giménez, el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, confirmó que el detenido tiene residencia en Huerta Grande, en el departamento Punilla, y que no registra antecedentes penales.

Según explicó, Tabella había viajado desde Córdoba hacia Buenos Aires en un colectivo de línea, utilizando su documento de identidad.

El funcionario también señaló que los investigadores detectaron importantes similitudes entre los dos casos, particularmente en la manera en que las víctimas habían sido contactadas a través de plataformas utilizadas para ofrecer servicios sexuales.

Aunque todavía se investigan las motivaciones, Quinteros sostuvo que la coincidencia de las circunstancias y los elementos encontrados en ambas escenas permitió orientar rápidamente las pesquisas hacia un mismo sospechoso.

Cómo se vinculó a los dos casos

La primera investigación comenzó en Córdoba, luego de que una amiga de Daniela Villalba denunciara su desaparición.

Durante las averiguaciones, los investigadores encontraron una valija con pertenencias de la mujer y prendas manchadas con sangre. Posteriormente, el miércoles 21 de octubre, localizaron su cuerpo en un departamento de bulevar Las Heras al 200, en barrio Cofico.

La víctima presentaba heridas de arma blanca en el cuello y los brazos.

El análisis de las cámaras de seguridad permitió observar a un hombre que descartaba una valija en un contenedor. A partir de esas imágenes y otras medidas investigativas, la Fiscalía logró identificar al sospechoso y avanzar sobre el seguimiento de su teléfono celular.

Las antenas de telefonía indicaron que se encontraba en Buenos Aires.

Mientras se desarrollaba esa búsqueda, el domingo por la mañana fue encontrada sin vida Tatiana Micaela Fernández en un departamento de alquiler temporario de calle Libertad al 1200, en Retiro.

Una amiga de la joven había alertado a las autoridades luego de no conseguir comunicarse con ella. Según declaró, Tatiana había acordado un encuentro con un hombre que se presentó como “Iván” mediante una plataforma de servicios sexuales.

El dato resultó decisivo: cuando los investigadores porteños analizaron el número telefónico utilizado para acordar la cita, descubrieron que esa misma línea ya estaba intervenida en la causa por el asesinato de Daniela Villalba en Córdoba.

El cruce de información permitió establecer la conexión entre ambos expedientes y avanzar hacia la localización del sospechoso.

La detención y las nuevas pruebas

Con los datos aportados desde Córdoba, los investigadores de Buenos Aires reconstruyeron los movimientos del hombre mediante cámaras de seguridad y determinaron que se alojaba en el Hotel Centro.

El fiscal Matías Di Lello, a cargo de la investigación porteña, solicitó el allanamiento de la habitación al juez Guillermo Rongo, quien ordenó el procedimiento.

La detención se concretó alrededor de las 23 del domingo. Entre los elementos secuestrados se encontró un teléfono celular que podría pertenecer a Tatiana Fernández.

En cuanto a la investigación de su muerte, el resultado preliminar de la autopsia, difundido durante la tarde de este lunes, determinó que falleció por asfixia mecánica por compresión.

En el caso de Daniela Villalba, la investigación está a cargo del fiscal Pablo Camacho, de la Fiscalía de Instrucción de Género y Violencia Familiar de Primer Turno de Córdoba, que había dispuesto la imputación del sospechoso por homicidio y solicitado su captura.

Un posible nuevo destino bajo investigación

Durante las declaraciones de este lunes, Quinteros también reveló que el detenido tenía un pasaje para viajar hacia Salta, una circunstancia que abrió interrogantes sobre sus próximos movimientos.

El ministro planteó la sospecha de que pudiera continuar con una secuencia de ataques contra mujeres, aunque esa posibilidad permanece como una hipótesis de investigación.

Tabella continúa detenido en Buenos Aires a disposición de la Justicia. Se esperan las próximas diligencias judiciales y su eventual traslado a Córdoba, mientras ambas investigaciones avanzan sobre las pruebas reunidas y las circunstancias de las muertes de Daniela Villalba y Tatiana Fernández.