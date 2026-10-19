Lola Hernández, de Villa Carlos Paz al Mundial: la joven de Talleres que integra la Selección Argentina Sub-17

Foto: Talleres

La futbolista carlospacense de 16 años integra el seleccionado que disputa en Marruecos el primer Mundial de la categoría en la historia argentina. Jugadora de Talleres y con un recorrido que incluye distintas convocatorias nacionales, espera su oportunidad en un equipo que buscará recuperarse este martes ante Nueva Zelanda.

Villa Carlos Paz tiene una representante en el Mundial femenino Sub-17 que se disputa en Marruecos. Se trata de Lola Hernández, la joven futbolista de Talleres de Córdoba que integra el plantel de la Selección Argentina dirigido por Christian Meloni y que, con apenas 16 años, atraviesa una de las experiencias más importantes de su carrera deportiva.

La delantera carlospacense forma parte de las 21 jugadoras convocadas por la AFA para una competencia que tiene un significado especial: es la primera vez que Argentina participa de una Copa del Mundo femenina Sub-17.

El seleccionado debutó el sábado 17 de octubre con una derrota 2-1 ante Alemania y volverá a presentarse este martes 20, desde las 12 de Argentina, frente a Nueva Zelanda, en un encuentro importante para sus aspiraciones de avanzar a los octavos de final.

Hernández, que utiliza la camiseta número 18, estuvo entre las suplentes en el encuentro inaugural y no ingresó, por lo que todavía espera sumar sus primeros minutos en la competencia.

Una carrera que creció en Talleres

Nacida en Villa Carlos Paz el 22 de julio de 2010, Lola comenzó a construir su recorrido futbolístico en las divisiones formativas de Talleres, institución a la que llegó en 2022 junto con su hermana Lourdes, también futbolista de Las Matadoras.

Sus primeras experiencias estuvieron vinculadas con las categorías juveniles, donde fue desarrollando sus condiciones ofensivas y comenzó a destacarse tanto por su capacidad para generar situaciones como por su participación en la elaboración del juego.

El crecimiento fue rápido.

En 2024, con apenas 14 años, debutó en el primer equipo femenino de Talleres, en un encuentro frente a Defensa y Justicia por el campeonato de Primera B.

Durante aquella temporada también convirtió sus primeros goles en la categoría, entre ellos uno frente a Lima FC, y formó parte del plantel que consiguió el ascenso a la Primera División del fútbol femenino argentino.

Su progresión estuvo acompañada por convocatorias a los seleccionados juveniles.

En septiembre de 2025 representó a Argentina en la Liga Conmebol Evolución Sub-15, disputada en Paraguay. Allí convirtió uno de los goles en la victoria frente a Bolivia, una actuación que reflejó su crecimiento dentro del proceso de formación nacional.

Durante 2026 continuó sumando experiencias con la camiseta argentina. Fue convocada para el Sudamericano Sub-17 de Paraguay, donde el seleccionado terminó como subcampeón y consiguió la clasificación al Mundial.

Ese recorrido desembocó en la lista definitiva de Meloni para Marruecos, anunciada a comienzos de octubre y posteriormente confirmada por Talleres.

Argentina debutó con una derrota ante Alemania

El seleccionado albiceleste comenzó su participación mundialista el sábado frente a Alemania, en el Complejo Mohammed VI de Marruecos.

El equipo argentino sorprendió de entrada y se puso en ventaja a los 9 minutos, cuando Mercedes Diz aprovechó un error defensivo y convirtió el primer gol de Argentina en la historia de esta competencia.

Alemania consiguió el empate a los 25 minutos, a través de Johanna Hebben, y el panorama se complicó antes del descanso, cuando Oriana Bralo fue expulsada después de una revisión del VAR.

Con una jugadora menos, Argentina debió resistir durante todo el complemento. Sin embargo, Mia Kuhn marcó a los 52 minutos y estableció el 2-1 definitivo para las europeas.

Hernández permaneció en el banco de suplentes durante el encuentro, mientras Meloni utilizó las variantes disponibles para intentar sostener la competitividad del equipo.

La derrota dejó a Argentina sin puntos en el Grupo A, que también integran Marruecos y Nueva Zelanda.

El conjunto anfitrión comenzó con una goleada 4-0 sobre Nueva Zelanda y lidera la zona por diferencia de gol, seguido por Alemania, también con tres unidades.

Argentina ocupa el tercer puesto, por delante de las neozelandesas.

Lo que viene

La Selección Argentina enfrentará a Nueva Zelanda este martes 20 de octubre, desde las 12 (hora argentina), en el Campo 1 del Complejo de Fútbol Femenino Mohammed VI, en Marruecos.

Será una oportunidad importante para recuperarse de la derrota inicial y sostener las posibilidades de clasificación.

El último compromiso de la primera fase será el viernes 23 de octubre a las 14, frente a Marruecos, en el mismo complejo deportivo.

El Mundial reúne a 24 selecciones distribuidas en seis grupos. Los dos primeros de cada zona y los cuatro mejores terceros avanzarán a los octavos de final.

Para Lola Hernández, el torneo representa un nuevo paso en una trayectoria que comenzó a desarrollarse en las inferiores cordobesas y que ya la llevó a vestir la camiseta argentina en distintas competencias internacionales.

Mientras el seleccionado busca su primera victoria en Marruecos, la futbolista de Villa Carlos Paz aguarda la posibilidad de tener su estreno mundialista y seguir sumando experiencia en el fútbol de selecciones.