Boca dio vuelta la serie ante Vasco en el Maracaná y jugará la final de la Copa Sudamericana

El Xeneize ganó 3-1 en Río de Janeiro y revirtió la derrota sufrida en la Bombonera. Di Lollo y Merentiel marcaron en el primer tiempo, el conjunto brasileño descontó y Leandro Paredes, que reapareció después de su lesión, convirtió a los 88 minutos el gol decisivo. La final será el 21 de noviembre en Barranquilla.

Boca consiguió una clasificación enorme en el Maracaná. El equipo de Rodolfo Arruabarrena derrotó 3-1 a Vasco da Gama este martes en Río de Janeiro, revirtió la derrota 1-0 sufrida en la Bombonera y se metió en la final de la Copa Sudamericana 2026, después de una semifinal que tuvo un desenlace cargado de tensión.

Lautaro Di Lollo abrió el marcador cuando apenas transcurrían cuatro minutos y Miguel Merentiel amplió la diferencia antes del descanso. El descuento de José Luis Rodríguez, en el complemento, dejó la serie igualada y encaminada hacia los penales, hasta que apareció Leandro Paredes.

El capitán, que había comenzado entre los suplentes después de recuperarse de una lesión muscular, ingresó en el segundo tiempo y marcó a los 88 minutos el gol que aseguró la clasificación.

Boca cerró la serie con un global de 3-2 y volverá a disputar una final continental, con la posibilidad de conquistar su tercera Copa Sudamericana.

Di Lollo golpeó de entrada y Merentiel amplió la ventaja

Boca llegó al Maracaná con la obligación de remontar y encontró una respuesta inmediata.

A los 4 minutos, Lautaro Blanco ejecutó un córner desde la izquierda y Lautaro Di Lollo se elevó por encima de la defensa brasileña para conectar un cabezazo que dejó sin reacción a Léo Jardim.

El 1-0 igualó rápidamente la serie y modificó el escenario que había preparado Vasco, que contaba con la ventaja conseguida en Buenos Aires y el respaldo de más de 66 mil espectadores.

El conjunto local intentó reaccionar, pero se mostró impreciso y dejó espacios que Boca aprovechó para atacar con velocidad.

Poco después del primer gol, Leonel Flores estuvo cerca de ampliar la diferencia, aunque Robert Renan consiguió bloquear su remate cuando el arquero ya estaba comprometido.

La segunda conquista llegó a los 34 minutos y comenzó con un error defensivo.

Alan Saldivia falló un cabezazo en la mitad de la cancha y dejó la pelota en poder de Sebastián Villa, que reaccionó rápidamente y habilitó en profundidad a Miguel Merentiel.

El delantero uruguayo controló, quedó mano a mano con Léo Jardim y definió con precisión para establecer el 2-0.

Boca había conseguido lo que necesitaba: dar vuelta la serie antes del descanso y trasladarle toda la presión al equipo brasileño.

Vasco reaccionó y llevó la definición al límite

El segundo tiempo presentó un desarrollo diferente.

El entrenador Pedro Emanuel realizó dos modificaciones desde el comienzo, con los ingresos de Marino Hinestroza y Brenner, y Vasco empezó a jugar con mayor decisión en campo rival.

Boca retrocedió algunos metros y encontró dificultades para sostener la pelota.

Arruabarrena movió entonces una pieza importante. A los 56 minutos, Leandro Paredes ingresó por Rodrigo Battaglia, después de haber comenzado en el banco por la lesión muscular sufrida ante Instituto.

Sin embargo, el crecimiento del local terminó reflejándose en el marcador.

A los 66 minutos, Cuiabano lanzó un centro desde la izquierda, la defensa de Boca no consiguió despejar con claridad y la pelota quedó para José Luis Rodríguez, que sacó un potente remate cruzado para vencer a Álvaro Montero.

El 2-1 volvió a igualar la serie en el resultado global.

Durante varios minutos, el Maracaná recuperó el entusiasmo y Vasco se lanzó en busca de otro gol. Alan Lescano, Bruno Duarte y el propio Rodríguez participaron de las principales aproximaciones brasileñas, mientras Boca intentaba recuperar el control del mediocampo.

El partido entró en un tramo de mucha tensión, con la posibilidad de una definición por penales cada vez más cercana.

Paredes apareció cuando la serie se iba a los penales

Cuando faltaban apenas unos minutos para el final, Boca encontró la jugada que cambió definitivamente la semifinal.

A los 88 minutos, Milton Delgado participó en una acción ofensiva que terminó con la pelota en los pies de Leandro Paredes, fuera del área.

El mediocampista amagó a devolver el pase, se acomodó hacia el centro y sacó un fuerte remate de derecha, con efecto, que sorprendió a Léo Jardim.

El arquero brasileño no consiguió controlar la pelota y el disparo terminó dentro del arco.

Fue el 3-1 que Boca necesitaba.

Paredes salió corriendo hacia sus compañeros, Arruabarrena festejó desbordado junto al banco y los futbolistas visitantes celebraron una clasificación que pocos minutos antes parecía destinada a resolverse desde los doce pasos.

El capitán había logrado volver a jugar después de una lesión que inicialmente ponía en duda su presencia en toda la serie. Terminó convirtiéndose en el protagonista del desenlace.

Boca sostuvo la ventaja durante el tiempo agregado y, después de 97 minutos de juego, el árbitro venezolano Jesús Valenzuela marcó el final.

“Esto es mérito del grupo”

Después del partido, Arruabarrena destacó la respuesta de sus jugadores y el recorrido que permitió alcanzar la definición continental.

“Esto es mérito del grupo, que lo ha sufrido”, sostuvo el entrenador, quien remarcó que alcanzar la final representa el cumplimiento de un primer objetivo, aunque todavía falta conquistar el título.

Paredes también expresó su emoción por el regreso y el gol decisivo.

“Es un sueño jugar una final continental con la camiseta de Boca”, afirmó el mediocampista, que aseguró haber terminado el encuentro sin dolor.

Merentiel, otro de los protagonistas, valoró la clasificación y recordó que el equipo todavía tiene compromisos importantes por delante, tanto en el campeonato local como en la competencia internacional.

La victoria dejó además otro dato significativo: Boca volvió a ganar en Brasil después de once partidos consecutivos sin triunfos en ese país.

Boca buscará su tercera Copa Sudamericana

La clasificación coloca nuevamente al Xeneize en una definición continental.

Boca conquistó la Copa Sudamericana en 2004 y 2005 y ahora tendrá la oportunidad de conseguir su tercer título en la competencia.

El equipo de Arruabarrena llegó a semifinales después de eliminar a O’Higgins de Chile, Deportivo Recoleta de Paraguay y São Paulo de Brasil. Frente a Vasco debió superar un obstáculo diferente: por primera vez en esta etapa decisiva llegó a una revancha obligado a revertir una derrota como local.

Y lo consiguió en el Maracaná, con una actuación que combinó un comienzo contundente, dificultades para sostener la ventaja en el complemento y una aparición decisiva de su capitán.

El triunfo también convierte a Boca en el primer club argentino que alcanza tres finales de la Copa Sudamericana.

Lo que viene

La final de la Copa Sudamericana se disputará el sábado 21 de noviembre en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia.

Boca conocerá a su rival este miércoles, cuando Montevideo City Torque reciba a Atlético Mineiro por la revancha de la otra semifinal. El conjunto brasileño ganó 3-0 en la ida y llega con una ventaja importante.

Antes de esa definición, el Xeneize deberá continuar su camino en el Torneo Clausura.

Su próximo compromiso será el domingo 25 de octubre, desde las 17, cuando visite a Independiente en Avellaneda, por la fecha 14.

Pero la noche del martes ya dejó una marca importante para esta temporada.

Boca llegó a Río de Janeiro con una serie cuesta arriba, la igualó prácticamente desde el vestuario, consiguió ponerse en ventaja y tuvo que resistir cuando Vasco amenazó con llevar la definición a los penales.

En ese momento apareció Paredes, con un remate desde afuera del área que convirtió una semifinal abierta en una clasificación.

Boca está en la final de la Copa Sudamericana.