Santilli juró como ministro del Interior y emprende una gira por las provincias

El ex diputado del PRO asumió formalmente su cargo en la Casa Rosada. Ratificó que su prioridad será impulsar las reformas estructurales y adelantó que este miércoles comenzará una ronda de encuentros con gobernadores aliados.

El ex diputado Diego Santilli juró este martes su cargo como ministro del Interior en un acto celebrado en el Salón Blanco de la Casa Rosada, donde lo hizo “por Dios y por la Patria” ante el presidente Javier Milei.

La ceremonia, que tuvo lugar pasadas las 15:00, contó con la presencia de familiares del funcionario, miembros del Gabinete, el titular de la Cámara de Diputados Martín Menem y referentes del PRO como Cristian Ritondo y Guillermo Montenegro.

Santilli agradeció la confianza del Presidente y subrayó que su tarea estará orientada a “obtener las reformas estructurales que el país necesita”. “Vengo a cumplir la tarea que el Presidente me ha encomendado y trabajaré para avanzar con las reformas que buscan transformar la Argentina”, expresó ante la prensa tras asumir el cargo.

Gira federal y acuerdos políticos

El ministro iniciará este miércoles una gira por el interior del país que comenzará en Entre Ríos, donde se reunirá con el gobernador Rogelio Frigerio, y continuará en Salta, junto a Gustavo Sáenz.

Durante los próximos días mantendrá encuentros con al menos diez gobernadores que habían firmado el Pacto de Mayo, con el objetivo de construir consensos para las reformas laboral, tributaria y penal que el Gobierno planea enviar al Congreso en la segunda mitad del mandato.

“Los gobernadores tienen influencia directa sobre diputados y senadores, y son claves para lograr los acuerdos que permitan avanzar con las leyes que necesita el país”, señalaron desde su entorno.

Un ministerio con peso político

Aunque su asunción fue formal este martes, Santilli ya venía cumpliendo funciones desde que Milei le comunicó su designación hace dos semanas, en una reunión privada en la Quinta de Olivos.

En los últimos días mantuvo reuniones con gobernadores acompañado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, con quien busca fortalecer el vínculo político del Ejecutivo con las provincias.

Consultado sobre la ausencia del ex presidente Mauricio Macri, Santilli explicó que el acto fue “austero y de último momento”. “No me parecía de buen gusto llamar a una persona de un día para otro”, aclaró.

En cuanto al Registro Nacional de las Personas (Renaper), que en principio iba a pasar al Ministerio de Seguridad, confirmó que finalmente seguirá bajo la órbita de Interior. “No estoy acá por los cargos, vine a cumplir la tarea que me encomendó el Presidente”, enfatizó.