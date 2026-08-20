River empató sin goles en Bogotá y definirá la serie ante Santa Fe en el Monumental

El Millonario igualó 0-0 con Independiente Santa Fe en El Campín, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. El equipo colombiano tuvo las oportunidades más claras y estrelló dos remates en los palos. La revancha será el miércoles 26 en Núñez.

River empató 0-0 con Independiente Santa Fe este miércoles 19 de agosto en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. El conjunto de Eduardo Coudet comenzó mejor, pero después sufrió el crecimiento del local y terminó llevándose una igualdad que dejó completamente abierta la serie.

El encuentro había sido originalmente programado para la semana anterior, pero fue postergado como consecuencia del terremoto que afectó a Colombia. Conmebol reprogramó la ida para este miércoles y fijó la revancha para el 26 de agosto en Buenos Aires.

River tuvo una oportunidad clara prácticamente desde el comienzo. Antes de los dos minutos, un cabezazo dentro del área obligó a Weimar Asprilla a responder con una gran atajada y enviar la pelota al córner. Fue uno de los pocos momentos del encuentro en los que el Millonario consiguió lastimar con claridad.

Santa Fe respondió y comenzó a encontrar espacios. A los 14 minutos, Nahuel Bustos recibió después de una buena combinación ofensiva y sacó un remate que terminó estrellándose en uno de los palos del arco defendido por Santiago Beltrán.

River tuvo mayor posesión durante buena parte del primer tiempo, pero le costó transformar ese dominio territorial en situaciones de gol. El equipo colombiano fue creciendo y volvió a quedar muy cerca de abrir el marcador antes del descanso: Bustos recibió una asistencia de Jáder Obrian y nuevamente remató contra un palo.

El comienzo del complemento volvió a exponer las dificultades defensivas del conjunto argentino. Un mal control de Lautaro Rivero dejó a Bustos mano a mano con Beltrán, pero el delantero intentó definir por encima del arquero y mandó la pelota sobre el travesaño.

Coudet buscó modificar el funcionamiento a los 17 minutos con los ingresos de Thiago Almada y Joaquín Freitas por Tomás Galván y Rafael Santos Borré. El cambio no alcanzó para que River recuperara el protagonismo: Santa Fe siguió manejando buena parte del segundo tiempo y acumulando aproximaciones.

En el tramo final, Franco Fagúndez dispuso de otra oportunidad muy clara para el local, pero su cabezazo dentro del área chica se fue por encima del travesaño. River consiguió alejar el juego de su arco durante los últimos minutos y sostuvo el cero hasta el cierre.

No hubo expulsados ni intervenciones del VAR que modificaran el marcador. Jesús Valenzuela, de Venezuela, fue el árbitro y el ecuatoriano Carlos Orbe estuvo a cargo del VAR. River recibió tres amarillas —Lautaro Rivero, Tobías Andrada y Facundo González— y Santa Fe una, para Daniel Torres.

El 0-0 trasladó toda la definición al Monumental. El ganador de la revancha avanzará directamente a los cuartos de final y, si vuelven a terminar igualados después de los 90 minutos, la clasificación se resolverá por penales. El vencedor de la llave enfrentará en la próxima instancia al ganador del cruce entre Olimpia y Vasco da Gama.

Lo que viene

Independiente Santa Fe jugará primero por el torneo colombiano: recibirá a América de Cali el sábado 22 de agosto, a las 20.10 de Argentina, por la sexta fecha del Clausura de la Liga BetPlay.

River recibirá a Vélez el domingo 23 de agosto, a las 19.15, en el Monumental, por la sexta fecha del Torneo Clausura.

Después llegará la definición continental: River e Independiente Santa Fe volverán a enfrentarse el miércoles 26 de agosto, desde las 21.30, en el Más Monumental, por la revancha de los octavos de final de la Copa Sudamericana. La serie está 0-0.