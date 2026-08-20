Milei, en el Council of the Americas 2026: “Es una estupidez decir que la gente no llega a fin de mes”

El Presidente defendió su programa económico ante empresarios, aseguró que la inflación cayó un 85% desde que asumió y sostuvo que la economía está creciendo. También reconoció que “falta un montón” y que “la foto sigue siendo horrible”, aunque afirmó que el rumbo del país es positivo.

El presidente Javier Milei volvió a defender este jueves su programa económico y cuestionó las expresiones que describen las dificultades de una parte de la población para afrontar sus gastos mensuales.

“Eso que dicen de que ‘la gente no llega a fin de mes’. ¿Por qué no tratan de pensar lo que significa la frase?”, planteó durante su discurso de cierre en el Council of the Americas 2026, realizado en el Alvear Palace Hotel de Buenos Aires.

En otro tramo incluyó esa afirmación entre lo que calificó como “estupideces que se repiten todos los días” y sostuvo que los diagnósticos económicos deben confrontarse con los datos.

La definición se produjo mientras el mandatario desarrollaba un argumento más amplio sobre empleo, incorporación de tecnología, apertura comercial y transformación productiva. Para Milei, algunas críticas a su programa parten de analizar solamente los puestos de trabajo o empresas que desaparecen, sin considerar las nuevas actividades que surgen durante esos procesos.

La situación económica y el endeudamiento de las familias

Las declaraciones del Presidente se producen en un contexto en el que distintos indicadores muestran una desaceleración inflacionaria respecto de los niveles registrados al comienzo de su administración, pero también dificultades financieras crecientes en una parte de los hogares.

El último informe disponible del Banco Central ubicó en mayo la morosidad de los créditos otorgados a las familias en 12,8%, frente al 12,1% de abril. Un año antes, ese indicador se encontraba considerablemente por debajo de esos valores.

En materia de precios, el INDEC informó que la inflación de julio fue del 2,1%, con una variación interanual del 33,8%.

Milei utilizó otros parámetros durante su exposición y afirmó que recibió una inflación anual del 211,4% y que logró reducirla alrededor de un 85%.

También celebró especialmente el último dato de precios mayoristas: el índice aumentó 0,8% en julio.

“Mal que le pese a los medios y economistas, arrancó con cero”, señaló, y anticipó que cumplirá su promesa de realizar otro recital para celebrar ese resultado.

“La foto sigue siendo horrible”

El Presidente reconoció que los resultados de su gestión todavía no se trasladaron completamente a la situación social.

“¿Falta? Sí, claro que falta un montón. La foto sigue siendo horrible, pero la película es la mejor de la historia argentina”, afirmó ante los empresarios.

En su balance, Milei aseguró que durante su administración disminuyeron la pobreza, la indigencia y la pobreza infantil, y vinculó esas mejoras con el equilibrio fiscal, la reducción de la inflación y la recuperación de la actividad.

También sostuvo que el ajuste realizado desde diciembre de 2023 alcanzó los 15 puntos del PBI y destacó la reducción del riesgo país.

Las cifras fueron presentadas por el mandatario como parte de su defensa de la gestión y de su argumento de que el proceso económico debe analizarse por su evolución y no solamente por la situación actual.

Empresas que cierran y empresas que aparecen

Otro de los ejes de la exposición fue el impacto de la apertura y la desregulación sobre las empresas y el empleo.

Milei admitió que existen compañías que desaparecen, pero sostuvo que es parte de la reasignación de recursos propia de una economía en transformación.

“Así como aparecen empresas, otras desaparecen, es natural. Se van reasignando los recursos porque van cambiando las condiciones de la economía”, explicó.

Como argumento frente a quienes advierten sobre una destrucción generalizada de puestos de trabajo, mencionó una tasa de desempleo del 7,8% y consideró que, si el cierre de empresas no fuera compensado por nuevas actividades, ese indicador debería mostrar un deterioro mucho mayor.

También defendió al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y ratificó la intención del Gobierno de profundizar la apertura económica.

Otra fuerte definición contra el aborto

El discurso incluyó además una nueva crítica de Milei a la legalización del aborto.

El Presidente vinculó la caída de la natalidad con las posibilidades de crecimiento económico y con la sustentabilidad futura del sistema previsional.

“Estamos pagando muy caro la locura de los pañuelitos verdes”, sostuvo.

Luego afirmó que la Argentina no alcanza actualmente una tasa de natalidad suficiente para garantizar el reemplazo poblacional y volvió a utilizar una dura caracterización del aborto al señalar que esa situación, según su interpretación, tiene consecuencias económicas y previsionales.

Un mensaje hacia 2027

Sobre el final, Milei incorporó un mensaje político y electoral.

“Del lado de enfrente hay políticos que quieren romper todo”, sostuvo, y aseguró que sigue confiando en “los argentinos que no quieren volver al pasado ni convertirse en Cuba”.

El Presidente cerró una exposición de casi una hora ante empresarios, inversores y dirigentes políticos con otra de las ideas que atraviesan habitualmente sus discursos: “El problema no es económico, es moral”.