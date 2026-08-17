Milei reapareció en un homenaje a San Martín con críticas al kirchnerismo y un nuevo gesto hacia el PRO

El Presidente retomó este lunes la actividad pública en Plaza San Martín y utilizó el acto para reivindicar su programa de gobierno, advertir sobre “enemigos internos y externos” de la libertad y cuestionar el modelo anterior. El encuentro dejó además un efusivo saludo con Jorge Macri, en medio de las negociaciones entre La Libertad Avanza y el PRO.

El presidente Javier Milei retomó este lunes su agenda pública con un discurso de fuerte contenido político durante el acto por el 176° aniversario del paso a la inmortalidad del general José de San Martín, realizado en el Monumento al Libertador de la Plaza San Martín, en el barrio porteño de Retiro.

Después de varios días sin apariciones públicas, el mandatario utilizó la figura del prócer para establecer un paralelo entre la lucha por la independencia y los objetivos que atribuye a su administración. En ese marco, defendió las reformas de su Gobierno, cuestionó el rumbo político y económico de las administraciones anteriores y sostuvo que todavía existen sectores que pretenden regresar a ese modelo.

“Hay algunos que quieren que vuelva el pasado en el que vivíamos”, afirmó Milei, quien contrapuso esa posibilidad con el rumbo que impulsa desde la Casa Rosada. También sostuvo que su objetivo es avanzar hacia un país basado en “libertad, crecimiento, orden y prosperidad”.

San Martín como eje del discurso político

Milei presentó la gesta sanmartiniana como una inspiración para su gestión y desarrolló buena parte de su intervención alrededor del concepto de libertad.

Según planteó, la Argentina fue perdiendo durante décadas libertades vinculadas con el comercio, el emprendimiento y la posibilidad de proyectar un futuro, en paralelo con el crecimiento de la intervención estatal. A partir de esa lectura, afirmó que esos derechos deben ser defendidos permanentemente frente a quienes intentan restringirlos.

El Presidente aseguró que actualmente la libertad enfrenta “enemigos internos y externos” y trasladó esa definición también al plano de la seguridad y la defensa nacional. Mencionó entre los desafíos la protección de las fronteras, la definición de alianzas internacionales, la lucha contra el terrorismo y el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.

En el plano económico, reconoció además que el sostenimiento de su proyecto depende de que la estabilidad se traduzca en mejores condiciones de vida. Milei sostuvo que la libertad necesita mostrar resultados en términos de bienestar y prosperidad económica y vinculó esa meta con la posibilidad de que las familias puedan planificar su futuro.

El discurso duró alrededor de diez minutos y se realizó luego de la colocación de una ofrenda floral y un minuto de silencio frente al monumento a San Martín.

El abrazo con Jorge Macri y las negociaciones con el PRO

La ceremonia también dejó una fotografía de contenido político. Milei fue recibido por el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, con quien intercambió un efusivo abrazo antes del comienzo del acto. Ambos participaron luego de la colocación de la ofrenda floral.

El gesto se produjo en momentos en que La Libertad Avanza y el PRO retomaron formalmente las conversaciones para coordinar su actividad legislativa y explorar posibles acuerdos hacia las elecciones de 2027. La semana pasada, representantes de ambos espacios mantuvieron una reunión en la Casa Rosada y acordaron continuar los encuentros de manera periódica.

El acercamiento tuvo como antecedente la reanudación del diálogo entre Karina Milei y Mauricio Macri, después de un prolongado período de distanciamiento. Desde ambos sectores vienen señalando que la prioridad inmediata es alcanzar acuerdos parlamentarios, aunque las conversaciones también comenzaron a proyectarse hacia el escenario electoral del próximo año.

La presencia de Jorge Macri junto al Presidente adquirió así una significación adicional en una jornada en la que Milei combinó el homenaje institucional a San Martín con una defensa de las principales banderas de su gestión y un mensaje orientado a marcar las diferencias con el kirchnerismo y los modelos políticos que lo precedieron.