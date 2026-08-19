Más de 70 stands participaron de la Expo Carreras, Empleo y Emprendedurismo en Villa Carlos Paz

La edición 2026 se realizó este miércoles en el Estadio Arena y reunió propuestas de universidades, institutos, empresas y emprendedores. Participaron estudiantes de más de 15 colegios.

Villa Carlos Paz realizó este miércoles 19 de agosto una nueva edición de la Expo Carreras, Empleo y Emprendedurismo, una jornada destinada principalmente a acercar a jóvenes información sobre alternativas de formación, inserción laboral y desarrollo de proyectos propios.

La actividad tuvo lugar en el Estadio Arena y contó con más de 70 stands y la participación de estudiantes de más de 15 colegios.

Durante la jornada, universidades, institutos y otras instituciones educativas presentaron sus carreras y propuestas de formación, permitiendo a los asistentes conocer diferentes opciones para continuar sus estudios.

La Expo incorporó además un espacio dedicado al empleo y el emprendedurismo, con participación de empresarios y emprendedores que compartieron experiencias vinculadas con el trabajo independiente, la creación de proyectos y distintas alternativas de desarrollo profesional.

La programación se completó con juegos, actividades interactivas, premios y descuentos ofrecidos en diferentes stands.

De acuerdo con lo informado por la Municipalidad, la propuesta buscó reunir en un mismo ámbito herramientas e información vinculadas con la educación, el empleo y el emprendedurismo, con participación de instituciones educativas, estudiantes, empresas y actores del sector productivo.