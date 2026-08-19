Capacitaron a personal judicial y policial de Punilla sobre preservación de pruebas

La jornada se realizó en Villa Carlos Paz y estuvo centrada en la recolección, preservación y remisión de evidencias, además de los procedimientos vinculados con la cadena de custodia.

El Ministerio Público Fiscal realizó en las instalaciones del Hotel Eleton, en Villa Carlos Paz, una capacitación destinada a personal judicial y policial de la Departamental Punilla sobre recolección, preservación y remisión de elementos de prueba.

La actividad estuvo orientada a los procedimientos necesarios para la correcta identificación y conservación de evidencias, además de los criterios que deben respetarse para mantener la cadena de custodia durante una investigación judicial.

La jornada fue encabezada por el jefe de la Unidad Regional Departamental Punilla, Comisario Mayor Hernán Santiago Guayanés, y el Comisario Inspector Ulises Bastianelli, con la coordinación académica de la Subcomisaria Noelia Hernando.

También participaron como magistrados invitados la fiscal Jorgelina Gómez, titular de la Fiscalía de Instrucción de Tercer Turno, y el fiscal Daniel Balistreri, titular de la Fiscalía de Instrucción de Segundo Turno.

Las exposiciones estuvieron a cargo de profesionales del Gabinete Químico Legal de la Dirección de Policía Judicial del Ministerio Público Fiscal: los bioquímicos Laura Oviedo, Zaida Herrera Agüero, Alejandra Malbrán Barros y Nicolás Espinosa Casella.

Durante el encuentro se abordaron aspectos relacionados con la identificación, preservación y remisión de elementos probatorios y su importancia dentro de las investigaciones judiciales.