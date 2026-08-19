Ricardo Moreno reapareció en Villa Carlos Paz y las 62 Organizaciones comenzaron a moverse hacia 2027

El dirigente encabezó un encuentro del espacio peronista en la sede del Sindicato de Trabajadores Municipales, con participación de militantes y referentes de Punilla. Fue su primera actividad política de relevancia tras dejar su banca en el Concejo Deliberante de Córdoba.

Las 62 Organizaciones Peronistas reunieron a dirigentes y militantes de Punilla en Villa Carlos Paz, en un encuentro que tuvo como principal protagonista a Ricardo Moreno y puso la mirada en la reorganización territorial del espacio de cara al escenario electoral de 2027.

La actividad se desarrolló en la sede del Sindicato de Trabajadores Municipales (STM), sobre calle Cassaffousth, con una nutrida concurrencia de referentes provenientes de distintos sectores del justicialismo de la región.

Moreno fue el principal orador de la jornada y centró su intervención en la necesidad de recuperar la militancia, fortalecer la participación política y sindical y reconstruir una estructura territorial con presencia en el departamento.

Entre los participantes estuvo el secretario General de los trabajadores municipales de Villa Carlos Paz, Sergio Nievas.

El encuentro se inscribe en una etapa de creciente actividad política en Punilla, donde diferentes sectores comenzaron a reorganizar estructuras, convocar a la militancia y posicionarse con la próxima elección provincial y municipal como horizonte.

La reaparición de Moreno

La presencia de Moreno tuvo además una relevancia particular por tratarse de su primera aparición política de peso luego de su renuncia como concejal de la ciudad de Córdoba.

Su salida se produjo en medio de las repercusiones generadas por la investigación del femicidio de Agostina Vega y por su relación política y personal con Claudio Barrelier, detenido e imputado en la causa.

Moreno quedó entonces bajo fuertes cuestionamientos luego de que trascendiera su cercanía con Barrelier y su intervención para que el ahora acusado ingresara a trabajar en el ámbito municipal. Ambos habían compartido además distintas actividades públicas y mantenían un vínculo estrecho.

Tras ese episodio y su alejamiento del Concejo Deliberante capitalino, el acto realizado en Villa Carlos Paz marcó su regreso a una actividad partidaria de relevancia.

Militancia y organización territorial

Más allá de la presencia de Moreno, las 62 Organizaciones Peronistas plantearon la reunión como parte de un proceso de reactivación política en Punilla.

El eje estuvo colocado en reconstruir participación desde las bases y reforzar la presencia territorial del espacio, en momentos en que el peronismo regional comienza a transitar sus primeros movimientos con vistas a 2027.

La convocatoria de Villa Carlos Paz abrió así una nueva etapa para las 62 Organizaciones en el departamento, con la militancia y el armado territorial como principales ejes de trabajo.