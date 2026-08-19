Llaryora entregó computadoras y kits de robótica a escuelas del Ente Metropolitano

El gobernador encabezó el acto en el que se otorgaron 1.354 computadoras y 373 kits de robótica a instituciones educativas de las localidades que forman parte de este organismo público y autárquico. Esta política pública se complementa con capacitación docente y acciones para ampliar la conectividad en todo el territorio.

El gobernador Martín Llaryora encabezó el acto en el que la Provincia entregó equipamiento tecnológico a escuelas de los municipios y comunas que integran el Ente Metropolitano Córdoba.

El objetivo es fortalecer la enseñanza, promover nuevas experiencias de aprendizaje y ampliar el acceso de los estudiantes a herramientas fundamentales para su formación.

Se distribuyeron en total 373 kits de robótica educativa para 145 escuelas y 1.354 computadoras para 71 instituciones educativas, en el marco de una política que busca que el acceso a la tecnología no dependa del lugar de residencia ni de las posibilidades económicas de cada familia.

La entrega fue realizada en el marco de TecnoPresente, iniciativa que el Gobierno provincial viene desarrollando en todo el territorio cordobés. A la fecha, el programa ya alcanzó con equipamiento tecnológico a cerca de 2.400 escuelas.

En su discurso, el mandatario remarcó que el acceso a la tecnología constituye también una herramienta para garantizar igualdad de oportunidades. “La escuela con la tecnología también iguala”, sostuvo, y explicó que no todas las familias tienen la posibilidad de comprar una computadora para sus hijos, por lo que el equipamiento escolar permite que todos los estudiantes puedan acceder a esas herramientas.

Y anunció: “Nosotros ya entregamos 70 mil netbooks, pero hay más escuelas precursoras que se están anotando, así que vamos a poner 10 mil más para que haya más computadoras para más escuelas”.

Asimismo, destacó el papel central que cumplen las instituciones educativas en un contexto económico complejo: “La escuela es una célula madre de la sociedad, y para muchos es el único punto de apoyo que puede hacer que uno rompa el círculo de la pobreza y pueda construir una familia y una sociedad mejor”.

A continuación, y dirigiéndose a los docentes, el gobernador expresó: “Claramente, los que definen el sistema educativo son ustedes. Nosotros podemos tomar muchas decisiones, pero los que están al frente de los chicos todos los días son los docentes, directivos y equipos educativos”.

“Gracias por no bajar los brazos en esta situación difícil que estamos viviendo”, dijo, y señaló que, aun en un contexto nacional complejo, “Córdoba supera continuamente su estándar educativo”.

“Avanzar antes es llegar primero”, enfatizó Llaryora en relación con la necesidad de anticiparse a los cambios tecnológicos y educativos para que Córdoba pueda sostener su posición de liderazgo.

Más tecnología para las escuelas

La Provincia continúa avanzando en la ampliación de la conectividad para instituciones urbanas, rurales y de alta montaña.

La incorporación de computadoras y robótica a las escuelas apunta no solamente a ampliar el acceso a dispositivos, sino también a favorecer el desarrollo de capacidades vinculadas con la resolución de problemas, la creatividad, el pensamiento crítico, la programación y el trabajo colaborativo.

La política provincial propone que los estudiantes puedan comprender la tecnología, utilizarla de manera significativa y convertirse también en protagonistas de su creación.

El ministro de Educación, Horacio Ferreyra, declaró: “Para nuestro gobernador, la educación es una prioridad. Y acompañamos esa decisión con inversiones y formación para que nuestros alumnos sean los mejores del país. Los resultados que obtenemos no son casualidad, son fruto del trabajo que hacemos todos los días para mejorar la educación cordobesa”.

La iniciativa también puso en valor la articulación entre el Gobierno provincial, el Ente Metropolitano, las instituciones educativas y sus comunidades.

Esta perspectiva parte de entender que los desafíos educativos trascienden los límites jurisdiccionales y requieren respuestas coordinadas que permitan ampliar oportunidades para estudiantes de toda la región.

Rodrigo Fernández, presidente del Ente Metropolitano, agradeció a la Provincia por el trabajo articulado y destacó: “Estas políticas permiten generar oportunidades y brindar herramientas que potencian las habilidades de los alumnos y amplían sus oportunidades de desarrollo”.

“Vamos a seguir trabajando articuladamente para amplificar las políticas educativas y llegar a cada una de las localidades que integran el Ente, porque esta es la manera de salir adelante”, concluyó.

La incorporación de equipamiento se complementó con acciones de capacitación y acompañamiento docente. Alrededor de 45 mil docentes del sistema educativo provincial participaron en más de 100 propuestas de formación vinculadas con tecnología, con el propósito de fortalecer su utilización pedagógica y transformar los dispositivos en herramientas efectivas para enseñar y aprender.

El director de Tecnología en la Educación de la Provincia de Córdoba, Gabriel Scarano, remarcó: “Es muy importante tener en cuenta que la entrega de equipos también conlleva la generación de espacios de capacitación para formar a nuestros docentes. Es fundamental enseñar la potencialidad de la tecnología educativa para que nuestros alumnos puedan aprovechar al máximo los equipos que hoy entregamos”.

La entrega ratifica una política educativa que concibe a la tecnología como una herramienta para reducir desigualdades, acompañar el trabajo de los docentes y preparar a niños, niñas y jóvenes para intervenir activamente en una sociedad atravesada por los cambios tecnológicos.

Estuvieron presentes, además, el secretario de Educación, Luis Franchi; la secretaria de Coordinación Territorial, Nora Bedano; la secretaria general de Ambiente, Economía Circular y Biociudadanía, Victoria Flores; intendentes del área metropolitana y miembros de la comunidad educativa.

La palabra de los intendentes

Juan Panichelli, intendente de Colonia Tirolesa, declaró: “Como dice nuestro gobernador, la entrega de los gabinetes tecnológicos es crecimiento no solo para el presente, sino para el futuro de nuestras comunidades. Es un hecho histórico para nuestra localidad que recibamos más de 30 equipos para las escuelas”.

David Strasorier, intendente de Salsipuedes, indicó: “Hoy todas las escuelas de nuestra ciudad son beneficiadas por esta iniciativa, lo cual demuestra una vez más que para nuestro gobernador no existen los límites. Para que sigamos creciendo necesitamos fortalecer la educación y por eso celebro esta inversión que llega a comunidades de toda la provincia”.

Carolina Cristori, intendenta de Saldán, destacó: “Recibir este material para todas las escuelas de Saldán es contar con más y mejores herramientas para nuestros chicos, quienes representan el futuro y el desarrollo de nuestra comunidad. Por eso mismo estoy muy agradecida por el acompañamiento constante, tanto del gobernador como del Ministerio de Educación, con estas acciones”.

Miguel Aguirre, intendente de Agua de Oro, destacó el compromiso del Gobierno provincial de trabajar junto a las instituciones en infraestructura y tecnología. “Hoy nuestras tres instituciones educativas recibieron equipamiento tecnológico. Esto es una política pública y un trabajo colectivo que involucra a los niños, las familias y los abuelos. Que un niño pueda prepararse con toda esta tecnología significa apostar a otro futuro para nuestro país”, concluyó.

De esta manera, el Gobierno provincial continúa fortaleciendo la inversión educativa como una prioridad, con la premisa de que cada computadora y cada kit de robótica que llegan a una escuela amplían las posibilidades de aprender, crear y construir nuevos proyectos de futuro.