Eventos, obras y cautela hacia 2027: Paredes defendió la estrategia de Tanti, alertó por el clima social y advirtió que “a la gente se le está acabando la mecha”

El intendente realizó un balance positivo del Cordero Serrano y defendió los grandes eventos como una política para sostener el movimiento turístico y económico durante todo el año. También habló de las obras que acompañan el crecimiento de Tanti, contrastó el apoyo provincial con sus fuertes críticas al Gobierno nacional y evitó anticipar si buscará la reelección: “Nos han elegido para gobernar y no para especular”.

El intendente de Tanti, Emiliano Paredes, defendió la política de eventos como una herramienta para generar movimiento turístico y económico más allá de las temporadas tradicionales, repasó las obras con las que busca acompañar el crecimiento de la localidad y trazó un panorama crítico sobre la situación económica y social.

En una entrevista con VillaNos Radio, el mandatario tomó como punto de partida el resultado de la 12ª Jornada Gastronómica del Cordero Serrano, que por primera vez se desarrolló durante dos días, pero extendió el análisis hacia otros ejes de la gestión: el crecimiento del Campeonato Nacional de Malambo Femenino, las inversiones en infraestructura, la pavimentación de la Ruta 28 y el desafío de ordenar una localidad que continúa expandiéndose.

Ese recorrido desembocó en una mirada mucho más preocupada sobre el contexto general. Paredes cuestionó con dureza al Gobierno nacional, destacó en cambio el acompañamiento de la Provincia y advirtió que las dificultades económicas comienzan a traducirse en un desgaste social cada vez más visible.

“A la gente se le está acabando la mecha”, sintetizó.

Frente a ese escenario y cuando la política empieza a mirar hacia 2027, evitó confirmar si buscará un nuevo mandato. “Nos han elegido para gobernar y no para especular”, respondió.

Los eventos como política para romper la estacionalidad

La edición de este año del Cordero Serrano, realizada el sábado 15 y domingo 16 de agosto en el Anfiteatro Municipal Solar de Piedra, funcionó para Paredes como una nueva prueba de una estrategia que la gestión pretende sostener.

“Era la primera vez que apostábamos a hacer dos fechas, porque siempre se hacía una sola fecha, y la verdad que el balance es netamente positivo”, afirmó.

La celebración combinó gastronomía regional, artesanos, emprendedores y una amplia programación musical, con Trulalá como cierre del sábado y Sergio Galleguillo durante el domingo. También participaron Gabriel Romero, El Fabri, Pablo & Leo, Walter Gerez, Los del Solar, Dúo de Pocca, Las Voces de San Carlos, Alma Zarza y Gon Agüero.

Según relató el intendente, hubo una importante convocatoria y se vendieron los corderos disponibles. Pero su evaluación no se limitó a lo ocurrido dentro del anfiteatro.

El objetivo, explicó, es que cada acontecimiento genere actividad en alojamientos, comercios, gastronomía y emprendimientos locales y permita sostener movimiento durante meses que quedan fuera de los picos turísticos.

“Lo vamos a ir sosteniendo porque es una política de Estado nuestra”, afirmó.

Paredes engloba esa estrategia bajo el concepto de “Viví Tanti”.

“Es el Tanti de turismo, el Tanti bienestar, es el Tanti de eventos, es el Tanti de cultura”, definió.

La construcción de una identidad propia forma parte de la misma búsqueda. “El habitante de Tanti es un gran anfitrión”, sostuvo, antes de elevar la aspiración sobre el lugar que pretende para la localidad: “Tenemos que obviamente posicionar a Tanti como ese destino de la Perla de Punilla. Bueno, yo ahora me atrevo a decir un poquito más grande: la Perla de Córdoba”.

El Malambo Femenino y un anfiteatro que exige nuevas inversiones

El siguiente desafío de escala será el Campeonato Nacional de Malambo Femenino, previsto del 7 al 12 de octubre.

El encuentro tendrá por primera vez seis jornadas oficiales y Paredes estimó que movilizará a más de 15.000 personas.

“Son más de 15.000 personas”, afirmó, y aseguró que la demanda sobre el alojamiento ya es muy elevada: “Ya están todas las cabañas reservadas en Tanti, los hoteles”.

La magnitud alcanzada por el campeonato hace que su impacto, según explicó, trascienda incluso los límites de la localidad, ya que parte del público termina buscando alojamiento en otros puntos de la región.

Para Paredes, experiencias como el Malambo Femenino son la demostración más concreta de que la cultura puede convertirse también en una herramienta económica.

“¿Cómo no vamos a apostar a esto?”, planteó.

El crecimiento de los eventos obliga al mismo tiempo a adaptar la infraestructura. En el Anfiteatro Municipal Solar de Piedra, la gestión proyecta ampliar sectores, reorganizar los bufés, sumar una nueva batería de baños e incorporar paneles solares.

La intención es adecuar un espacio que comenzó a recibir convocatorias mayores que las previstas originalmente, aunque Paredes remarcó que las inversiones municipales no se concentran únicamente allí.

Obras para acompañar una localidad que se expande

Entre las intervenciones que repasó aparecen el nuevo edificio municipal, la remodelación de la plaza central, obras en Villa García, trabajos sobre dos puentes, la avenida Costanera y la incorporación de luminarias LED.

También destacó la llegada de gas natural a establecimientos educativos y mencionó proyectos para el Centro de Salud, la refacción del cine y espacios polideportivos.

El denominador común, según su planteo, es acompañar una localidad que crece tanto desde el punto de vista poblacional como turístico.

Dentro de esa transformación, Paredes ubicó a la pavimentación de la Ruta 28 como una obra estratégica para la conexión de Tanti con Los Gigantes y el corredor hacia las Altas Cumbres.

“Es importantísimo”, afirmó.

Pero la mejora de la conectividad también abre un desafío. El intendente advirtió que una ruta en mejores condiciones puede acelerar la expansión territorial y las inversiones inmobiliarias.

“También hay que tener mucha responsabilidad con esta ruta, porque Tanti se nos empieza a ensanchar más”, señaló.

Por eso vinculó la obra con la necesidad de profundizar el ordenamiento territorial, revisar las normas de edificación, regular los nuevos loteos y preservar los cauces.

La oportunidad que representa la Ruta 28, desde esa perspectiva, viene acompañada de una obligación: evitar que el crecimiento avance más rápido que la planificación.

Nación y Provincia: dos evaluaciones opuestas

La Ruta 28 también llevó a Paredes a marcar una diferencia tajante entre su relación con el Gobierno provincial y su mirada sobre la administración nacional.

Al referirse a Nación, rechazó incluso que sus cuestionamientos respondan simplemente a una postura política.

“Yo no soy crítico, yo soy realista de lo que nos están haciendo”, afirmó.

Paredes cuestionó la continuidad de la carga impositiva frente a lo que considera un retroceso de la presencia nacional en distintas áreas.

“Se siguen cobrando los mismos impuestos, pero no se sigue prestando nada en materia de obra, nada en materia de salud”, sostuvo.

A esa retirada que atribuye al Gobierno nacional sumó un escenario de menor consumo y crecientes dificultades para conseguir trabajo, que —según relató— termina impactando directamente en la administración municipal.

“Yo tengo todos los días 10 o 15 currículum por día en mi oficina”, aseguró.

Su evaluación sobre la Provincia fue completamente diferente.

“Yo de la Provincia, siendo otro sello político, no tengo nada que decir”, expresó, y calificó como “excelente” el vínculo con el Gobierno de Córdoba.

Además de la Ruta 28, enumeró entre las políticas con impacto local la escuela PROA, el polideportivo, el PAICOR y el Boleto Educativo Gratuito, además del acceso a ministros y funcionarios provinciales.

“El solo hecho de que me sostengan el Boleto Educativo Gratuito es una gran ventaja para el habitante de Tanti”, remarcó.

Paredes valoró especialmente que ese acompañamiento se mantenga pese a las diferencias partidarias.

“A la gente se le está acabando la mecha”

El diagnóstico más preocupante apareció cuando pasó de los indicadores económicos a lo que percibe en el contacto cotidiano con los vecinos.

“A la gente se le está acabando la mecha”, advirtió.

Para Paredes, las dificultades de ingresos, empleo y consumo comienzan a traducirse en un agotamiento que obliga a la dirigencia a actuar con mayor prudencia.

“Hay un pulso, si se quiere social, que cada vez está perdiendo un poco de paciencia”, afirmó.

Y agregó: “Tenemos que ser muy cautelosos todos los dirigentes porque esto se está complicando un poquito más día a día”.

Consultado sobre sus expectativas para los próximos meses, tampoco buscó transmitir un optimismo que no comparte.

“En algunos casos, no veo luz al final del túnel”, respondió.

Frente a ese panorama, reivindicó una concepción activa de la gestión pública.

“El Estado tiene que ser un Estado presente, eficaz”, expresó.

La definición permite conectar buena parte de los temas que atravesaron la entrevista: desde la inversión en infraestructura hasta la organización de eventos capaces de generar actividad en un contexto económico que describe como adverso.

2027: “Nos han elegido para gobernar y no para especular”

Aunque reconoce que la política ya empieza a moverse con la mirada puesta en 2027, Paredes evitó anticipar cuál será su propia decisión.

Consultado sobre si buscará la reelección, fue categórico respecto de que todavía no existe una definición.

“No, en absoluto”, respondió.

Eso no significa que haya descartado competir nuevamente. Su argumento fue que considera prematuro tomar una decisión en un contexto al que describe como particularmente cambiante.

“Uno no sabe ni lo que va a pasar el mes que viene”, sostuvo.

Y dejó una de las frases políticas más claras de la entrevista: “Nos han elegido para gobernar y no para especular”.

Paredes afirmó que intenta evitar que las decisiones de la gestión queden subordinadas al próximo proceso electoral.

“Trato de mirar las generaciones futuras de Tanti, no miro el corto plazo que es una elección”, señaló.

La misma cautela trasladó al escenario partidario, sobre el que realizó un diagnóstico que excede a su propio espacio.

“Hay una gran crisis de todos los partidos políticos”, afirmó.

“No está ajeno ni el justicialismo, ni La Libertad Avanza, ni el radicalismo”, agregó.

Según su mirada, las distintas fuerzas comienzan lentamente a reorganizarse, pero todavía es temprano para anticipar alianzas, candidaturas o definiciones locales.

Un calendario electoral todavía abierto

Tampoco está resuelta la fecha de las próximas elecciones municipales.

Tanti continúa bajo el régimen de la Ley Provincial 8.102 y no cuenta actualmente con Carta Orgánica propia. Paredes explicó que la convocatoria provincial condicionará las alternativas disponibles para definir el calendario local y que todavía no se decidió si ambos comicios serán simultáneos.

“Esto es un día a día”, resumió.

Por ahora, el intendente procura mantener esa discusión fuera del centro de su discurso y pone el foco en una gestión atravesada por dos desafíos simultáneos: generar actividad en una economía que considera golpeada y preparar a Tanti para un crecimiento que seguirá exigiendo infraestructura y planificación.

En esa lógica encajan la Jornada del Cordero Serrano, el Malambo Femenino y las inversiones en el anfiteatro, pero también la Ruta 28, las obras urbanas y el ordenamiento territorial.

Paredes evita decir todavía si ese proceso desembocará en una nueva candidatura en 2027. Su preocupación inmediata, al menos en público, está puesta en otro lugar: sostener el movimiento económico, administrar el crecimiento y gobernar en medio de un clima social sobre el que dejó su advertencia más fuerte: “A la gente se le está acabando la mecha”.