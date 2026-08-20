Belgrano quedó afuera de la Copa Argentina ante Racing tras un final polémico

La Academia ganó 1-0 en Villa Mercedes y avanzó a los cuartos de final de la Copa Argentina. Tomás Conechny marcó a los 4 minutos y Belgrano tuvo el empate en tiempo agregado, pero el gol de Nicolás “Uvita” Fernández fue anulado por un offside milimétrico ratificado por el VAR.

Racing derrotó 1-0 a Belgrano este miércoles 19 de agosto en el estadio Único La Pedrera, en Villa Mercedes, San Luis, y se clasificó a los cuartos de final de la Copa Argentina. Tomás Conechny convirtió a los 4 minutos el único gol de un encuentro que terminó con fuertes reclamos del conjunto cordobés por un empate anulado en tiempo de descuento.

El equipo dirigido por Juan Pablo Vojvoda golpeó prácticamente desde el vestuario. Adrián “Maravilla” Martínez envió un centro y Conechny apareció de cabeza para superar a Thiago Cardozo y establecer el 1-0.

Racing pudo ampliar rápidamente la diferencia. A los 12 minutos, Martínez pivoteó para Ulises Ortegoza, cuyo remate se estrelló en el palo. Belgrano, sin embargo, fue acomodándose después del comienzo adverso y empezó a llevar el partido hacia el arco de Facundo Cambeses.

El equipo de Ricardo Zielinski tuvo una buena oportunidad con Lucas Passerini, que cabeceó apenas desviado a la media hora, mientras que Franco Vázquez exigió en más de una ocasión a Cambeses. El arquero de Racing respondió cada vez que fue necesario y terminó siendo una de las figuras de la clasificación.

Antes del descanso, la Academia volvió a convertir. Matko Miljevic remató, Cardozo dio rebote y Maravilla Martínez empujó la pelota al arco vacío, pero la acción fue anulada por una posición adelantada de Miljevic en el inicio de la jugada.

Zielinski movió el banco en el entretiempo con los ingresos de Lucas Zelarayán y Alcides Benítez, y Belgrano profundizó su búsqueda durante el complemento. Racing tuvo espacios para liquidarlo y Cardozo evitó el segundo frente a Martínez y Santiago Solari, mientras Cambeses sostuvo la ventaja en el otro arco.

La jugada que marcó el cierre llegó cuando comenzaba el tiempo agregado. Ramiro Hernándes lanzó un centro y Nicolás “Uvita” Fernández cabeceó contra el palo para el 1-1, pero el asistente levantó inmediatamente la bandera. Después de varios minutos de revisión, el VAR ratificó el fuera de juego por una diferencia mínima y el empate quedó anulado.

La decisión provocó fuertes protestas del conjunto cordobés. La tensión aumentó todavía más cuando, segundos después, el árbitro Sebastián Zunino dio por terminado el encuentro antes de la ejecución de un último córner favorable a Belgrano. En medio de los reclamos posteriores al pitazo final, Thiago Cardozo fue expulsado.

Racing pudo finalmente sostener el 1-0 y consiguió una clasificación que también le permitió cortar una racha de tres derrotas consecutivas. La Academia se metió entre los ocho mejores del certamen y ahora aguardará por el ganador del cruce entre Boca y Vélez.

Belgrano, campeón del Torneo Apertura, quedó eliminado de la Copa Argentina después de un partido en el que generó oportunidades y llevó la definición hasta los últimos segundos, pero no consiguió revertir el gol recibido en el arranque.

Lo que viene

Belgrano volverá a jugar el domingo 23 de agosto, a las 17, cuando reciba a Defensa y Justicia en el Gigante de Alberdi, por la sexta fecha interzonal del Torneo Clausura.

Ese mismo domingo, Racing tendrá uno de los partidos destacados de la fecha: recibirá a Boca desde las 21.30 en el Cilindro de Avellaneda.

Por la Copa Argentina, la Academia espera en cuartos de final al vencedor de Boca-Vélez, encuentro previsto para el 2 de septiembre.