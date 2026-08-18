Talleres volvió a caer: perdió 3-1 ante Gimnasia de Mendoza y sigue último

La T sufrió su cuarta derrota en cinco fechas del Torneo Clausura. Agustín Módica, en dos oportunidades, y Luciano Cingolani marcaron para el Lobo mendocino; Santiago Fernández descontó sobre el final. Gimnasia llegó a nueve puntos y se metió en zona de clasificación.

Talleres perdió 3-1 ante Gimnasia de Mendoza este lunes 17 de agosto en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie, por la quinta fecha de la Zona A del Torneo Clausura. Agustín Módica, a los 9 y 20 minutos; y Luciano Cingolani, a los 51, convirtieron para el equipo de Darío Franco, mientras que Santiago Fernández descontó a los 85 para el conjunto cordobés.

El Lobo mendocino golpeó prácticamente desde el comienzo. A los seis minutos, Augusto Schott cometió una infracción sobre Cingolani dentro del área y Andrés Gariano sancionó penal. Módica se hizo cargo de la ejecución y abrió el marcador. La decisión generó la protesta de Jorge Sampaoli, quien recibió la tarjeta amarilla poco después.

Talleres no consiguió recuperarse y volvió a pagar caro un error propio. A los 20 minutos, Federico Fattori perdió la pelota en la salida y Módica quedó en posición para definir ante Ezequiel Unsain y establecer el 2-0. Con su doblete, el delantero se convirtió además en uno de los grandes protagonistas del arranque del Clausura.

Sampaoli buscó cambiar el desarrollo desde el entretiempo con los ingresos de Valentín Dávila y Gabriel Báez, pero Gimnasia volvió a golpear apenas iniciado el complemento. A los 51 minutos, Cingolani marcó el tercero y dejó al local con una diferencia difícil de remontar.

El encuentro se calentó a los 67 minutos. Después de una infracción sobre Módica se produjo un encontronazo entre Juan José Franco y Román Riquelme, que terminó con un cabezazo del futbolista de Gimnasia. Gariano resolvió expulsar a ambos y los dos equipos quedaron con diez.

Gimnasia tuvo incluso la posibilidad de convertir el cuarto. A los 80 minutos, Timoteo Chamorro cometió penal sobre Módica, pero Unsain le contuvo la ejecución a Facundo Lencioni y también reaccionó ante el rebote para evitar una diferencia mayor.

Talleres encontró el descuento a los 85 minutos. Tras un remate de Rick que fue rechazado dentro del área, Santiago Fernández aprovechó la segunda pelota y convirtió el 3-1 definitivo.

La derrota profundizó el difícil comienzo del ciclo de Jorge Sampaoli. La T acumula cuatro caídas y apenas una victoria en cinco fechas, permanece última en la Zona A con tres puntos y viene de perder consecutivamente frente a Vélez, Lanús y Gimnasia de Mendoza, después del 4-0 conseguido ante Platense.

Gimnasia, en cambio, consiguió su tercer triunfo del campeonato, llegó a nueve unidades y quedó cuarto, a tres puntos de Instituto, líder de la zona. El equipo mendocino también mantuvo su invicto como local.

Lo que viene

Gimnasia de Mendoza visitará a Gimnasia y Esgrima La Plata el sábado 22 de agosto, a las 16, por la sexta fecha del Torneo Clausura.

Talleres volverá al estadio Mario Alberto Kempes el lunes 24 de agosto, a las 21.15, cuando reciba a Rosario Central por el interzonal de la sexta jornada.