Según CAME, viajaron por el país más de 1,07 millones de personas, un 24,2% más que en el comparable de 2023. Sin embargo, la estadía promedio bajó a dos días y el gasto total cayó 6,3% en términos reales. El movimiento económico alcanzó los $245.907 millones.

El fin de semana largo por la conmemoración del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín dejó una postal que viene repitiéndose durante 2026: más argentinos viajando, pero con estadías más breves y un consumo más cauteloso.

De acuerdo con el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), durante el fin de semana se desplazaron por el país 1.074.171 turistas, que generaron un impacto económico directo de $245.907 millones.

La cantidad de viajeros resultó 24,2% superior a la de 2023, último año en que esta fecha había conformado un fin de semana largo comparable. En aquella oportunidad se habían movilizado 865.177 personas.

El crecimiento en el volumen de turistas, sin embargo, no se trasladó al gasto.

La estadía promedio pasó de 2,3 a 2 días, lo que representa una reducción del 13%, mientras que el gasto diario por persona se ubicó en $114.464.

Medido a precios constantes, ese consumo resultó 13,2% inferior al de 2023.

Como consecuencia, el impacto económico total también quedó por debajo del antecedente comparable: los $245.907 millones representaron una caída real del 6,3%.

Más viajes, pero más cortos

El comportamiento registrado durante el fin de semana reforzó una tendencia que CAME viene observando a lo largo del año.

Los turistas optaron principalmente por escapadas cortas, muchas decisiones se tomaron sobre la fecha y el gasto se volvió más selectivo.

En numerosos destinos, las reservas iniciales habían mostrado niveles moderados y fueron mejorando durante los últimos días previos al feriado.

También adquirieron protagonismo el turismo de cercanía y los excursionistas, con viajes de uno o pocos días que permiten reducir los costos de alojamiento y estadía.

Los principales motores del movimiento fueron la nieve, los eventos especiales, la naturaleza, el termalismo y las propuestas culturales y deportivas.

Bariloche, Jujuy y Termas, entre los destinos destacados

La Patagonia mostró algunos de los mejores niveles de actividad.

Bariloche se acercó al 100% de ocupación en su casco urbano, impulsada por las nevadas y la Fiesta de la Nieve, mientras que Ushuaia alcanzó el 81%.

Otros destinos cordilleranos también sostuvieron un buen movimiento asociado a la temporada invernal.

En el Norte, Jujuy alcanzó una ocupación hotelera del 83%, acompañada por actividades como el Toreo de la Vincha, el recital de La Renga y las celebraciones de la Pachamama.

En Santiago del Estero, el conglomerado Capital-La Banda llegó al 100% y Termas de Río Hondo mantuvo una elevada demanda gracias a su oferta termal y a la agenda cultural.

Buen movimiento en Entre Ríos y contrastes en Buenos Aires

Los destinos termales y de naturaleza de Entre Ríos también registraron un desempeño favorable.

Villa Elisa alcanzó el 86% de ocupación y Federación el 65%, mientras que Paraná, Colón, Gualeguaychú y Concordia acompañaron el fin de semana con ferias, propuestas gastronómicas y competencias deportivas.

En Mendoza, las reservas promediaron el 60%, con mejores registros en Potrerillos, Malargüe, Uspallata y la Zona Este.

La provincia recibió 55.751 turistas, atraídos principalmente por el enoturismo, la gastronomía, la nieve, las termas y la montaña.

Buenos Aires presentó una situación más heterogénea.

Tandil llegó al 90% de ocupación, ubicándose entre los destinos con mayor movimiento, mientras que Mar del Plata y Pinamar se movieron entre el 45% y el 47%.

En Villa Gesell, la realización de ChocoGesell, la Fiesta Nacional del Chocolate Artesanal, funcionó como uno de los principales atractivos para captar visitantes y excursionistas durante un fin de semana de actividad moderada en la Costa Atlántica.

Los eventos volvieron a marcar diferencias

El relevamiento de CAME mostró nuevamente el peso que tienen los acontecimientos especiales para estimular el movimiento fuera de las temporadas tradicionales.

Además de ChocoGesell y la Fiesta de la Nieve de Bariloche, hubo propuestas que combinaron gastronomía, patrimonio, naturaleza y actividades culturales.

En Esquel, por ejemplo, ChocoNieve complementó la temporada de esquí de La Hoya con propuestas vinculadas al chocolate y los sabores regionales.

En Andalgalá, Catamarca, la segunda Vuelta de Baquets “Camino de la Rodocrosita” reunió vehículos clásicos en un recorrido de unos 60 kilómetros por la Cuesta de Capillitas.

El turismo paleontológico también movilizó excursionistas en Villa El Chocón, Neuquén, mientras que Cachi, en Salta, y Tafí del Valle, en Tucumán, transitaron el fin de semana con el atractivo adicional de integrar la selección argentina para el programa Best Tourism Villages 2026 de ONU Turismo.

Más de 11,4 millones de turistas en siete fines de semana largos

Con el feriado de San Martín, durante 2026 ya se contabilizaron siete fines de semana largos.

En conjunto, movilizaron 11.448.694 turistas, con una estadía promedio de 2,4 días y un gasto diario medio de $110.300.

El impacto económico acumulado alcanzó los $3,08 billones.

El último fin de semana aportó algo más de un millón de viajeros y casi $246 mil millones a esa cifra.

Sin embargo, la comparación con 2023 vuelve a mostrar que el crecimiento de la cantidad de turistas no necesariamente implica una mejora equivalente en el consumo.

El escenario combina una mayor predisposición a viajar con decisiones orientadas a reducir días de permanencia, privilegiar destinos cercanos y controlar el gasto, una tendencia que atraviesa buena parte de la actividad turística durante este año.