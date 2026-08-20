ERSeP traerá a Villa Carlos Paz su operativo de asesoramiento para acceder a subsidios energéticos

La atención se realizará del miércoles 26 al viernes 28 de agosto en el CEDER, sobre avenida Cárcano. El operativo está destinado a usuarios que necesiten inscribirse o actualizar sus datos en el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados.

El Ente Regulador de Servicios Públicos (ERSeP) continuará la próxima semana en Villa Carlos Paz con su campaña territorial de asesoramiento para la inscripción y actualización de datos en el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF).

El operativo se desarrollará desde el miércoles 26 hasta el viernes 28 de agosto, de 9.30 a 14, en el CEDER, ubicado en avenida Ramón J. Cárcano 1100.

La iniciativa está orientada a brindar información y asistencia personalizada a usuarios que necesiten realizar el trámite para acceder a los beneficios correspondientes en las facturas de energía eléctrica, gas natural y gas envasado.

Qué documentación llevar

Para realizar la gestión se recomienda concurrir con la factura de luz y el DNI vigente del solicitante.

También será necesario contar con el DNI de cada integrante del hogar mayor de 18 años —puede presentarse una fotografía del frente y dorso— y el CUIL de cada uno de ellos.

En los hogares donde haya menores de 18 años con Certificado Único de Discapacidad (CUD) deberá presentarse también su DNI.

Además, se requiere disponer de un correo electrónico válido y un número de teléfono celular.

Otros canales de atención

Quienes no puedan concurrir al operativo especial podrán realizar consultas de manera presencial en la delegación del ERSeP ubicada en la Terminal de Ómnibus de Villa Carlos Paz, que atiende de 8 a 20.

También se encuentran disponibles el número de WhatsApp 351 7164548 y la línea gratuita 0800-888-6898, que funciona de 8 a 14.