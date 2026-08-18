Capilla del Monte abrió las inscripciones para participar de la Expo Consciencia y Energía

La convocatoria está dirigida a expositores, disertantes y prestadores de experiencias. Para el público general, la entrada al evento será libre y gratuita.

La Municipalidad de Capilla del Monte abrió las inscripciones para quienes quieran participar de la Expo Consciencia y Energía como expositores, disertantes o prestadores de experiencias.

La convocatoria está destinada a personas que tengan proyectos, productos, propuestas o contenidos para presentar en el marco del encuentro.

Quienes quieran sumarse en alguna de esas modalidades deberán completar la inscripción a través de https://linktr.ee/expoconscienciaenergia.

En cambio, quienes deseen asistir únicamente como público no deberán inscribirse, ya que la entrada a la Expo será libre y gratuita.

Para consultas, se encuentra disponible el WhatsApp 3548 614515 y el sitio oficial de Turismo de Capilla del Monte, www.turismocapilla.gob.ar.