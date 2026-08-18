Cuesta Blanca abrió el registro para cabañas y alojamientos temporarios

La Comuna informó que titulares o poseedores de cabañas, casas y departamentos destinados a alquiler temporario deberán inscribirse para completar la habilitación correspondiente.

La Comuna de Cuesta Blanca informó que los titulares o poseedores de cabañas, casas de alquiler y departamentos temporarios deberán inscribirse en la sede comunal para cumplimentar los registros de habilitación correspondientes.

El trámite contempla previamente una visita de personal de la Comuna, que realizará un control de las condiciones generales y particulares de los servicios ofrecidos en cada establecimiento.

Según indicó la administración comunal, la registración y las inspecciones se desarrollarán de acuerdo con los requisitos establecidos por la Agencia Córdoba Turismo.

La convocatoria alcanza a quienes sean titulares o poseedores de inmuebles utilizados para alojamiento temporario dentro de Cuesta Blanca y busca avanzar con su correspondiente habilitación.

Las personas alcanzadas por la disposición deberán acercarse a la sede de la Comuna de Cuesta Blanca para realizar la inscripción.