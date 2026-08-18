El Frente Cívico comienza a ordenar su estrategia departamental para 2027: “Punilla debe ser el cementerio del peronismo”

La fuerza realizará este viernes 21 de agosto una reunión departamental en Capilla del Monte para comenzar a delinear la estrategia electoral y movilizar a la militancia. Walter Gispert planteó como objetivo derrotar al oficialismo provincial y a sus aliados, e incluyó entre ellos al intendente de Villa Carlos Paz.

El Frente Cívico comenzará a mover formalmente su estructura en Punilla con vistas a las elecciones provinciales de 2027, con una reunión departamental que tendrá un marcado contenido político y electoral.

El encuentro se realizará este viernes 21 de agosto en Vélez Sarsfield 386, Capilla del Monte, y tendrá como objetivo comenzar a delinear la estrategia del espacio para el próximo proceso electoral y poner nuevamente en movimiento a la militancia del departamento.

La convocatoria llega cuando las distintas fuerzas políticas empiezan a acelerar sus armados territoriales de cara a 2027 y Punilla vuelve a aparecer como uno de los departamentos en disputa.

El encargado de fijar el tono de la reunión fue el legislador departamental Walter Gispert, quien planteó un escenario de confrontación no solamente con el peronismo provincial, sino también con los sectores que identifica como parte del “cordobesismo”.

“Tenemos que prepararnos para derrotar al PJ y sus aliados del cordobesismo en todas sus vertientes, radicales cordobesistas y los vecinalistas como Esteban Avilés”, afirmó Gispert.

Avilés, incluido entre los adversarios

La mención al intendente de Villa Carlos Paz, Esteban Avilés, introduce una definición política relevante de cara al proceso que se viene.

Gispert ubicó al dirigente de Carlos Paz Unido dentro del universo político que el Frente Cívico pretende enfrentar en 2027, junto al PJ provincial y a los sectores radicales que considera alineados con el oficialismo cordobés.

La definición se produce además en un contexto en el que los principales espacios comienzan a ordenar posiciones, alianzas y referencias territoriales, tanto para la elección provincial como para los comicios municipales de Villa Carlos Paz previstos para junio del próximo año.

Por ahora, la convocatoria del Frente Cívico está enfocada en la estrategia departamental y provincial, pero la referencia directa a Avilés muestra que la discusión local aparece inevitablemente atravesada por ese armado.

“Punilla debe ser el cementerio del peronismo”

Gispert también apeló al desempeño electoral que el Frente Cívico reivindica en el departamento durante los últimos años.

“Como en 2021, 2023 y 2025, Punilla debe ser el cementerio del peronismo”, sostuvo.

La frase sintetiza la línea con la que el espacio pretende encarar el proceso hacia 2027: consolidar a Punilla como un territorio adverso para el oficialismo provincial y construir desde allí una estrategia que permita disputar con mayor fuerza la próxima elección.

La reunión de Capilla del Monte será el primer paso visible de ese trabajo.

Un tablero que ya empezó a moverse

El encuentro del viernes se suma a una serie de movimientos políticos que comenzaron a acelerarse durante agosto.

El oficialismo provincial puso en marcha en Villa Carlos Paz una primera Mesa Promotora “Llaryora 2027”, mientras que La Libertad Avanza profundizó su despliegue territorial en Punilla con la reciente gira del diputado nacional Gabriel Bornoroni.

Ahora será el Frente Cívico el que empiece a reunir a su dirigencia departamental para definir estrategia, fortalecer organización y movilizar a sus bases.

Todavía falta tiempo para las candidaturas y para la conformación definitiva de alianzas, pero la discusión política de 2027 ya comenzó a adelantarse en Punilla.

Y el Frente Cívico llega a esa instancia con una línea inicial explícita: confrontar con el PJ provincial, con los sectores que considera aliados del cordobesismo y también con el vecinalismo encabezado en Villa Carlos Paz por Esteban Avilés.