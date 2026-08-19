Aprehendieron a un hombre acusado de dañar un comercio e ingresar a una vivienda en Villa Carlos Paz

El procedimiento se realizó durante la madrugada en barrio Miguel Muñoz B. El sospechoso, de 36 años, fue alcanzado por la Policía en el jardín de un domicilio lindero.

Un hombre de 36 años fue aprehendido durante la madrugada en Pasaje Perón, barrio Miguel Muñoz B, de Villa Carlos Paz, luego de ser señalado por dañar el frente de un comercio e ingresar posteriormente al jardín de una vivienda lindera.

El episodio ocurrió alrededor de las 3, cuando personal policial fue alertado sobre un individuo que habría arrojado una piedra contra el cristal del kiosco Mi Pungato.

Según se informó, tras provocar el daño el hombre se dio a la fuga e ingresó al jardín frontal de una propiedad colindante, donde finalmente fue alcanzado por los efectivos.

Luego de un palpado preventivo, se procedió a su aprehensión. En el lugar, la damnificada constató daños materiales en el comercio.

Además, la Policía secuestró una mochila con pertenencias. Tanto el hombre como los elementos incautados quedaron a disposición del magistrado interviniente.