Villa Carlos Paz: del sol y el ambiente templado del jueves a un viernes mucho más fresco

Villa Carlos Paz tendrá hoy una máxima de hasta 23 grados, pero las condiciones cambiarán mañana, con mayor nubosidad y una caída de alrededor de siete grados en la temperatura de la tarde.

El tiempo mostrará un cambio marcado entre este jueves 20 y el viernes 21 de agosto en Villa Carlos Paz. Después de una jornada soleada y templada, mañana ingresará aire más fresco y la temperatura descenderá de manera considerable.

Este jueves 20 comenzó frío, con registros de entre 5° y 8° durante las primeras horas, pero la temperatura subirá rápidamente a medida que avance la mañana. Predominará el cielo despejado y la máxima se ubicará entre los 22° y 23°.

El viento será leve, principalmente del sector oeste, y no se esperan precipitaciones. Durante la noche aumentará gradualmente la nubosidad y comenzará a sentirse el cambio previsto para el viernes.

El viernes 21 será sensiblemente más fresco, con una máxima estimada entre los 15° y 16° y cielo con mayor presencia de nubes. Meteored prevé viento moderado del sudeste, con velocidades que podrían alcanzar los 28 km/h.

La posibilidad de precipitaciones presenta diferencias entre los pronósticos. Mientras Meteored mantiene condiciones sin lluvias, AccuWeather contempla lluvias o lloviznas en algún momento de la jornada, por lo que por ahora conviene hablar solamente de una posible inestabilidad.

El cambio más significativo estará en las temperaturas de la tarde: después de superar los 20 grados este jueves, el viernes quedaría alrededor de siete grados por debajo, acompañado por más nubosidad y viento del sudeste.