Villa Carlos Paz alcanzó un 65% de ocupación en un fin de semana largo con crecimiento turístico en Córdoba

La Provincia informó que la cantidad de turistas aumentó más de un 13% respecto del mismo período de 2025 y estimó un impacto económico cercano a los $25 mil millones. En Punilla también se destacaron La Cumbre, con un 70%, y Capilla del Monte, con un 62%.

El fin de semana largo por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín dejó un balance positivo para el turismo cordobés, con un crecimiento de más del 13% en la cantidad de visitantes respecto de la misma fecha de 2025 y buenos niveles de ocupación en distintos puntos de la provincia.

En Villa Carlos Paz, la ocupación alcanzó el 65%, de acuerdo con los datos difundidos por la Agencia Córdoba Turismo. Desde el municipio, en tanto, la gacetilla oficial sobre el fin de semana evitó hablar de porcentajes y se limitó a repasar las diferentes actividades que se realizaron.

Dentro de Punilla, La Cumbre registró uno de los mejores desempeños de la región, con un 70%, mientras que Capilla del Monte llegó al 62%.

El movimiento generado durante las jornadas del fin de semana largo representó, según la estimación provincial, un impacto económico cercano a los $25 mil millones, contemplando gastos en alojamiento, gastronomía, excursiones, servicios y otras actividades vinculadas al turismo.

Calamuchita encabezó los niveles de ocupación

Los porcentajes más elevados se observaron en el valle de Calamuchita.

La Cumbrecita alcanzó un 82% de ocupación, seguida por Villa General Belgrano, con un 80%, Yacanto de Calamuchita con 79%, Embalse con 77% y Los Reartes con 65%.

En Villa General Belgrano, además, los establecimientos categorizados llegaron al 97% de ocupación.

La Provincia destacó que en numerosas localidades la hotelería categorizada presentó niveles considerablemente superiores a los promedios generales y, en algunos casos, alcanzó ocupación plena o porcentajes cercanos al 100%.

Buen movimiento en distintas regiones

En Sierras Chicas y el norte provincial, Colonia Caroya registró un 68%, Río Ceballos un 65% y Jesús María un 61%.

En la región de Ansenuza, Balnearia llegó al 80%, mientras que Miramar alcanzó el 62%.

Alta Gracia, en Paravachasca, también registró un 62%.

Por su parte, en Traslasierra se destacó Las Rabonas, con el 67%, seguida por San Javier y Yacanto, con un 62%.

La distribución de los niveles de ocupación entre diferentes corredores fue uno de los aspectos resaltados por la Agencia Córdoba Turismo al evaluar el comportamiento del fin de semana.

Más turistas que en 2025

Según la información oficial, la provincia recibió más de un 13% más de turistas que durante el mismo fin de semana largo del año pasado.

El presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani, consideró que los resultados confirman el peso de Córdoba como destino para las escapadas.

“Los números muestran que Córdoba sigue siendo una provincia elegida para las escapadas de fin de semana y que contamos con una oferta turística amplia, capaz de distribuir el movimiento entre distintas regiones”, señaló.

El funcionario destacó además el crecimiento de visitantes y los niveles de ocupación alcanzados en diferentes localidades por su impacto sobre las economías vinculadas a la actividad.

Capitani sostuvo que el próximo desafío será sostener ese movimiento más allá de los períodos de mayor demanda.

“Este fin de semana largo volvió a mostrar la diversidad de la oferta turística cordobesa y la capacidad de nuestros destinos para recibir visitantes. El desafío es seguir fortaleciendo esa presencia durante todo el año”, expresó.