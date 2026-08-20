Córdoba: el riesgo de incendios es muy alto

Las condiciones meteorológicas de este jueves son propicias para el desarrollo y la propagación de incendios forestales. Se solicita extremar las medidas de prevención y evitar cualquier actividad que pueda generar fuego.

La provincia de Córdoba presenta este jueves condiciones de riesgo muy alto para el desarrollo de incendios forestales, según informó la Dirección de Manejo del Fuego, dependiente de la Secretaría de Gestión de Riesgos Climáticos, Catástrofes y Protección Civil.

Las condiciones meteorológicas previstas para la jornada favorecen el inicio y la rápida propagación de eventuales focos, por lo que se recomienda extremar las precauciones en todo el territorio provincial.

Desde la Dirección de Manejo del Fuego se mantiene un monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas y un trabajo coordinado con los distintos organismos y sistemas de Bomberos Voluntarios para fortalecer la prevención y la capacidad de respuesta.

Las autoridades solicitaron evitar el uso del fuego y cualquier actividad que pueda generar un foco de incendio.

Ante la presencia de humo o fuego, se debe dar aviso inmediato al 0800-888-38346.