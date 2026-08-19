Boca goleó a Recoleta en Paraguay y avanzó a cuartos de la Sudamericana

El Xeneize ganó 4-0 en el Defensores del Chaco con goles de Santiago Ascacíbar, Sebastián Villa, Miguel Merentiel y Alan Velasco y cerró la serie con un contundente 7-1 global. Enner Valencia debutó con la camiseta azul y oro.

Boca goleó 4-0 a Deportivo Recoleta este martes 18 de agosto en Asunción y se clasificó a los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Santiago Ascacíbar, a los 29 minutos; Sebastián Villa, a los 42; Miguel Merentiel, a los 51; y Alan Velasco, a los 76, marcaron en el estadio Defensores del Chaco para completar un 7-1 en el resultado global.

El equipo de Rodolfo Arruabarrena había llegado a Paraguay con una ventaja importante después del 3-1 conseguido una semana atrás en Buenos Aires, pero no se limitó a administrarla. Recoleta tuvo algunas aproximaciones durante el comienzo y Álvaro Montero respondió ante Kevin Parzajuk, pero Boca fue creciendo y terminó imponiendo su superioridad.

La apertura llegó cerca de la media hora. Después de un centro de Lautaro Blanco y un rebote del arquero Nelson Ferreira, Ascacíbar apareció dentro del área y convirtió de cabeza. La acción fue revisada por el VAR antes de que el árbitro uruguayo Andrés Matonte confirmara el 1-0. Fue el quinto gol del mediocampista en sus últimos seis partidos con Boca.

Recoleta todavía necesitaba cuatro goles para forzar los penales y la serie quedó prácticamente sentenciada antes del descanso. Villa, después de haber tenido dos ocasiones consecutivas, aprovechó otro rebote de Ferreira y marcó el 2-0. Fue su primer gol desde su regreso a Boca, que celebró con un gesto de disculpas hacia los hinchas.

La diferencia se amplió apenas iniciado el complemento. Milton Delgado recuperó la pelota y habilitó a Merentiel, que eliminó rivales en su avance y definió el mano a mano para establecer el 3-0 a los 51 minutos.

Con la clasificación resuelta, Arruabarrena comenzó a administrar minutos y a los 55 ingresó Enner Valencia por Merentiel. El delantero ecuatoriano, una de las incorporaciones del Xeneize, tuvo así su debut oficial con la camiseta de Boca después de completar una puesta a punto especial.

Todavía quedaba tiempo para otro gol. Alan Velasco, que había entrado en el entretiempo por Tomás Aranda, sacó un potente remate a los 76 minutos y puso cifras definitivas al encuentro. Boca cerró así una serie que había comenzado con dificultades en la ida, cuando Recoleta se adelantó en Buenos Aires, pero que terminó resolviendo con siete goles a favor y apenas uno en contra.

No hubo expulsados en Asunción. Recoleta recibió dos tarjetas amarillas y Boca terminó sin amonestados, mientras que Matonte estuvo acompañado en el VAR por Leodán González.

En cuartos de final, Boca enfrentará al ganador de la serie entre São Paulo y Bolívar. La ida en La Paz terminó 1-1 y la revancha se disputa este martes desde las 21.30 en Brasil, por lo que el rival del Xeneize todavía no estaba definido al cierre de esta nota.

Lo que viene

Boca volverá al Torneo Clausura el domingo 23 de agosto, a las 21.30, con una visita a Racing Club en el Cilindro de Avellaneda, por la sexta fecha.