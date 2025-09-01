River 2 – San Martín (SJ) 0: Lencina y Salas lo resuelven en cuatro minutos a favor del Millonario

River pegó dos veces en el primer tiempo y manejó el trámite en el Monumental.

Este domingo, en el Más Monumental y por la fecha 7 del Torneo Clausura 2025 de la LPF, River venció 2-0 a San Martín de San Juan y sumó tres puntos importantes ante su gente.

La diferencia se marcó temprano: Santiago Lencina abrió el marcador a los 17’ y, apenas cuatro minutos más tarde (21’), Maximiliano Salas estiró la ventaja. Con el 2-0 en el bolsillo, River administró los tiempos y jugó con calma el resto del encuentro.

En el complemento, el local controló la pelota y casi no sufrió en su área; cuando hizo falta, Franco Armani respondió seguro. Los cambios le dieron frescura a la delantera y el partido se encaminó sin sobresaltos hacia el cierre. San Martín tuvo pasajes de presión alta y algunas aproximaciones, pero careció de claridad en los metros finales.

El triunfo deja a River con buenas sensaciones de cara a lo que viene y a San Martín con la tarea de ajustar en ofensiva fuera de casa.

Impacto en la tabla

River : 15 puntos 4-3-0 ), 1.º en la Zona B .

: ), en la . San Martín (SJ): 8 puntos (2-2-3), 8.º en la Zona B.

Próximos partidos