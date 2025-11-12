Reconocimiento unánime al astrónomo carlospacense Raúl Melia: “Esto corona el esfuerzo de tantos años”

El Concejo de Representantes de Villa Carlos Paz distinguió al astrónomo aficionado Raúl Melia por su trayectoria y sus aportes a la astronomía internacional. Desde su observatorio en barrio Becciú, el carlospacense participó en el descubrimiento de anillos alrededor del asteroide Quirón, un hallazgo de impacto mundial.

El Concejo de Representantes de Villa Carlos Paz aprobó por unanimidad un reconocimiento oficial al astrónomo aficionado Raúl Melia, vecino de barrio Becciú, por su destacada trayectoria científica y su aporte al conocimiento astronómico global.

La iniciativa fue impulsada por el concejal Fernando Revello (Juntos por Carlos Paz), quien valoró el trabajo del investigador local y la relevancia internacional del reciente hallazgo. “El señor Melia tiene un observatorio en su casa y ha hecho este descubrimiento junto a otros científicos. Este reconocimiento es también un incentivo para seguir trabajando en la ciencia y seguir descubriendo cosas que todavía no conocemos de nuestro universo”, expresó en el recinto.

Revello destacó además el impacto del descubrimiento: “Esto ha tenido muchas repercusiones a nivel mundial, así que felicitarlo y agradecerle su presencia hoy acá.”

Un hallazgo de alcance internacional

El reconocimiento se fundamenta en la participación de Melia en el descubrimiento de anillos alrededor del asteroide centauro (2060) Quirón, publicado recientemente en la revista The Astrophysical Journal Letters bajo el título “The rings of (2060) Chiron: Evidence of an evolving system”.

El observatorio particular de Melia tuvo un papel clave al aportar imágenes originales que confirmaron la existencia de tres anillos distintos en el cuerpo celeste. Dichos registros fueron procesados por el también astrónomo aficionado Carlos Colazo y remitidos al Instituto de Astrofísica de Andalucía (España) para su análisis científico.

Agradecimiento y trayectoria

Visiblemente emocionado, Melia agradeció la distinción y compartió con los concejales parte de su recorrido personal. “Muchas gracias a todos. No quiero extenderme, pero sí decir que es un orgullo haber recibido esto. Es muy importante”, afirmó.

Contó que su observatorio fue el primero en Carlos Paz y que su creación implicó años de dedicación. “Este observatorio es particular, el primero en Carlos Paz, y fue mucho esfuerzo construirlo, como también conseguir el equipamiento”, relató.

Melia también repasó sus colaboraciones con instituciones internacionales: “Los papers —ustedes saben, los científicos publicamos papers— fueron fruto de colaboraciones con astrónomos de España, del Observatorio Nacional de París, del Observatorio Nacional de Río de Janeiro… también con la Universidad de Texas. Por supuesto, además trabajo con el Observatorio de Córdoba, en Bosque Alegre.”

Aportes anteriores y divulgación científica

No es la primera vez que Melia participa en descubrimientos de alcance global. En 2013 fue coautor del hallazgo del primer sistema de anillos en un asteroide (“Chariclo”), resultado de observaciones realizadas desde la Estación Astrofísica de Bosque Alegre y publicadas en la revista Nature.

También integró el equipo que confirmó que el asteroide Brendelia es un sistema doble, con datos obtenidos desde su propio observatorio en Villa Carlos Paz.

Además, el Concejo destacó su labor de divulgación científica a través del Planetario Móvil “Carl Sagan”, con el que durante más de dos décadas acercó la astronomía a miles de niños, jóvenes y adultos de la ciudad y la región.

Cerrando su intervención, Melia sintetizó con emoción el sentido del homenaje: “Hace 50 años que estoy en la astronomía. Esto corona el esfuerzo de tantos años”, expresó ante la ovación de los presentes.