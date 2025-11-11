Piden colaboración para encontrar a una adolescente de 17 años en Punilla

La Fiscalía de Instrucción de Cosquín pidió colaboración para localizar a una adolescente de 17 años, vista por última vez el 10 de noviembre en barrio Villa Bustos.

La Fiscalía de Instrucción de Cosquín solicita la colaboración de la población para dar con el paradero de una joven de 17 años, quien se ausentó de su domicilio en Santa María de Punilla y fue vista por última vez el lunes 10 de noviembre de 2025 por la noche en el barrio Villa Bustos.

Según la información oficial, la adolescente es de contextura delgada, mide aproximadamente 1,60 metros, tiene cabello lacio, largo y de color marrón, tez clara y ojos marrones, además de tatuajes en ambos brazos.

Al momento de su desaparición vestía pantalón de joggings negro, campera deportiva negra, remera negra, zapatillas negras y llevaba el cabello recogido en un rodete.

Cualquier información que permita ubicarla puede comunicarse a la Unidad Judicial de Cosquín a los teléfonos (03541) 454985, 453556, 452199, 453909 o 452293 (internos 56801, 56802 o 56803), a la Comisaría de Cosquín al (3541) 458160, o a cualquier dependencia policial o judicial más cercana.