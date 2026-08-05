Brasil rebajó la relación diplomática con la Argentina tras los nuevos ataques de Milei contra Lula

El Gobierno brasileño decidió que el vínculo bilateral quede a cargo de funcionarios de menor rango y confirmó que su embajador no regresará a Buenos Aires. La Cancillería argentina cuestionó la medida, pero descartó adoptar una respuesta equivalente.

Brasil redujo formalmente el nivel de su relación diplomática con la Argentina y resolvió que su embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli, no regrese al país, después de las reiteradas descalificaciones del presidente Javier Milei contra su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.

A partir de la decisión, el vínculo entre las dos principales economías de Sudamérica será conducido al nivel de encargados de negocios, una categoría inferior a la de embajador.

La medida no supone una ruptura de relaciones diplomáticas ni el cierre de las embajadas. Las representaciones continuarán funcionando, al igual que las tareas consulares, comerciales y administrativas, pero sin autoridades con rango de embajador al frente del vínculo político.

El canciller argentino, Pablo Quirno, aseguró que el Gobierno nacional no adoptará una medida equivalente contra Brasil y que mantendrá abierta la representación argentina.

Bitelli no regresará a Buenos Aires

Brasil había llamado a consultas a Bitelli a fines de julio, después de que Milei participara en San Pablo del lanzamiento de la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro, rival de Lula en las elecciones brasileñas de octubre.

Durante aquel acto, el mandatario argentino formuló fuertes descalificaciones contra Lula y también atacó al juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes.

La Cancillería brasileña convocó entonces al embajador argentino en Brasilia, Daniel Raimondi, para manifestarle formalmente su rechazo.

Bitelli permaneció desde ese momento en Brasil y las funciones de la embajada en Buenos Aires quedaron en manos de un encargado de negocios.

La nueva decisión convierte aquella salida transitoria en una reducción sostenida del nivel diplomático. El Gobierno brasileño indicó que su representante no regresará mientras continúen los ataques contra Lula y las instituciones del país.

Los nuevos dichos de Milei

La tensión volvió a aumentar después de que Milei reiterara sus críticas durante distintas entrevistas concedidas en la Argentina.

El Presidente volvió a calificar a Lula como “ladrón”, “corrupto” y “presidiario”, y expresó públicamente su deseo de que Flávio Bolsonaro se imponga en las próximas elecciones.

Brasil consideró que no se trataba de un episodio aislado, sino de una sucesión de manifestaciones ofensivas formuladas por un jefe de Estado contra el presidente, el Poder Judicial y las instituciones brasileñas.

Desde que Milei asumió la Presidencia, ambos mandatarios coincidieron en encuentros regionales e internacionales, pero no mantuvieron una reunión bilateral formal.

La respuesta argentina

La Cancillería argentina lamentó la decisión y sostuvo que fue adoptada unilateralmente por Brasil.

El Gobierno señaló que en los últimos años existieron expresiones políticas cruzadas entre dirigentes de ambos países y afirmó que la Argentina eligió no convertir esas diferencias ideológicas en incidentes diplomáticos.

Quirno confirmó posteriormente que la Casa Rosada no llamará a consultas a Raimondi ni aplicará, por ahora, una represalia institucional.

Tampoco anticipó un pedido de disculpas de Milei ni una modificación del posicionamiento argentino frente a las elecciones brasileñas.

La permanencia de Raimondi en Brasilia no había sido aclarada completamente al cierre de esta nota. El diplomático fue informado de la reducción del vínculo, pero la Cancillería argentina no confirmó oficialmente su regreso al país.

Qué significa quedar a cargo de encargados de negocios

El encargado de negocios es el diplomático que conduce una embajada cuando no hay un embajador acreditado.

Puede sostener las actividades habituales de la representación, asistir a ciudadanos, mantener contactos con autoridades locales y ocuparse de cuestiones económicas y comerciales.

Sin embargo, la ausencia de embajadores reduce el nivel político del vínculo y representa una señal institucional de desconfianza o malestar.

La decisión brasileña implica que las relaciones continúan abiertas, pero con un canal diplomático de menor jerarquía y sin un representante directo del presidente Lula en Buenos Aires.

Una relación estratégica para ambos países

Brasil es uno de los principales socios comerciales de la Argentina y un destino central para las exportaciones industriales, especialmente las vinculadas con el sector automotor.

Los dos países también integran el Mercosur y mantienen una extensa agenda común en materia energética, fronteriza, turística, científica y productiva.

Hasta el momento no se anunciaron restricciones al comercio, cambios en la circulación fronteriza ni medidas que afecten directamente a empresas o ciudadanos.

Sin embargo, la reducción del nivel diplomático puede dificultar las negociaciones políticas, la coordinación dentro del Mercosur y la resolución de futuros conflictos bilaterales.

La crisis tampoco tiene todavía un mecanismo de salida anunciado. No se informó sobre contactos directos entre Milei y Lula, una mediación regional o una reunión entre los cancilleres destinada a recomponer el vínculo.