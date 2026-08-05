Alejandro Apo llega a Córdoba con “Y el fútbol contó un cuento”, un viaje entre la pelota y la literatura

El reconocido periodista y relator vuelve a escena con un espectáculo que reúne relatos de Roberto Fontanarrosa, Eduardo Sacheri, Alejandro Dolina, Osvaldo Soriano y Eduardo Galeano. La función será el viernes 4 de septiembre, a las 21, en el Teatro Ciudad de las Artes.

Hay partidos que terminan cuando el árbitro marca el final. Otros, en cambio, siguen jugándose durante años en la memoria, convertidos en anécdotas, personajes y relatos que se transmiten de generación en generación.

Sobre esas historias construye Alejandro Apo su espectáculo Y el fútbol contó un cuento, con el que regresará a los escenarios cordobeses el viernes 4 de septiembre, a las 21 horas, en el Teatro Ciudad de las Artes.

Con su reconocible voz y una manera de narrar que invita a detenerse y escuchar, el periodista y relator propone un recorrido que trasciende el deporte para internarse en la literatura, la música, los afectos y la identidad argentina.

El fútbol como punto de partida

En Y el fútbol contó un cuento, la pelota funciona como puerta de entrada a historias profundamente humanas. El espectáculo reúne textos de autores que encontraron en el fútbol mucho más que un resultado: un lenguaje para hablar de amistad, sueños, derrotas, barrios, recuerdos y pasiones compartidas.

Apo interpreta relatos de Roberto Fontanarrosa, Eduardo Sacheri, Alejandro Dolina, Osvaldo Soriano y Eduardo Galeano, escritores que llevaron el fútbol a la literatura sin quitarle su pulso popular.

Cada cuento permite revivir emociones reconocibles incluso para quienes no siguen el deporte: la espera, la ilusión, los vínculos y esos momentos capaces de quedar grabados para siempre.

El arte de contar y hacer memoria

Lejos de plantearse como una charla deportiva, la propuesta se apoya en el poder de la narración. Con sensibilidad y emoción, Apo les presta su voz a personajes, escenas y recuerdos que conectan la cancha con la vida cotidiana.

La literatura y la música acompañan un viaje en el que el fútbol aparece como parte de una memoria colectiva: esa que se construye en una tribuna, en una radio encendida, en una conversación familiar o en un potrero.

Así, Y el fútbol contó un cuento busca emocionar tanto a quienes aman la pelota como a quienes disfrutan de las buenas historias y del antiguo ritual de sentarse a escuchar a alguien que sabe contarlas.

Función y entradas

Y el fútbol contó un cuento se presentará el viernes 4 de septiembre, a las 21, en el Teatro Ciudad de las Artes.

Las entradas están disponibles en la boletería del teatro y a través de Autoentrada.