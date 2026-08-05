Santiago Herrero recibió el alta y volvió a su casa tras el brutal ataque en Villa Carlos Paz

El adolescente continuará con medicación y tratamientos de rehabilitación neurológica, kinesiológica y fonoaudiológica. Su madre agradeció el acompañamiento recibido durante casi un mes de internación.

Santiago Herrero recibió el alta médica y regresó a su casa, luego de permanecer internado desde el grave ataque sufrido el 9 de julio en pleno centro de Villa Carlos Paz.

La noticia fue confirmada en las últimas horas por su madre, María Laura Tamagnone, mediante un mensaje cargado de emoción y agradecimiento.

“Santiago volvió a su casa”, anunció.

El adolescente continuará bajo seguimiento profesional y deberá sostener una etapa de recuperación que incluirá medicación y tratamientos de rehabilitación neurológica, kinesiológica y fonoaudiológica.

“Estamos tan felices”, expresó Tamagnone.

El agradecimiento de la familia

La madre de Santiago agradeció especialmente a los amigos del adolescente, a los equipos de los hospitales Municipal Gumersindo Sayago y de Urgencias de Córdoba, y a las personas que acompañaron a la familia desde distintos puntos del país.

También destacó el respaldo recibido desde el Instituto de Enseñanza Secundaria y Superior —IES—, donde estudia el joven.

“Agradecidos de sus amigos, a todos los del Hospital Gumersindo Sayago, del Hospital de Urgencias, de toda nuestra ciudad y personas de todo el país que nos acompañaron en cada minuto. A su colegio, el IES. Gracias, gracias, gracias”, escribió.

El regreso a su casa marca un avance decisivo, aunque no representa la finalización del tratamiento. Santiago deberá continuar con controles médicos y terapias destinadas a acompañar su recuperación después del grave traumatismo de cráneo y de la prolongada internación.

Del estado crítico al alta médica

Santiago fue asistido inicialmente en el Hospital Municipal Gumersindo Sayago y luego derivado de urgencia al Hospital de Urgencias de Córdoba, donde fue sometido a una cirugía por las graves lesiones cerebrales provocadas durante la agresión.

Permaneció casi dos semanas en coma inducido y con asistencia respiratoria. Después de despertar, dejó de necesitar oxígeno adicional y fue trasladado desde la Unidad de Terapia Intensiva a una sala común.

La evolución permitió avanzar progresivamente con la alimentación, la medicación y las evaluaciones neurológicas hasta que los profesionales autorizaron su regreso al hogar.

Cinco imputados en la causa

La investigación judicial continúa a cargo de la Fiscalía de Instrucción de Villa Carlos Paz.

Hasta la última información pública disponible, hay cinco personas imputadas por homicidio en grado de tentativa: dos mayores de edad y tres adolescentes. Uno de los menores fue señalado en la investigación como el presunto autor del botellazo que provocó las lesiones más graves.

La Justicia deberá determinar el grado de participación individual de cada acusado en el ataque. Las imputaciones son provisorias y no equivalen a una condena.

El hecho ocurrió durante la noche del 9 de julio, cuando Santiago caminaba con un amigo por la zona de avenida Cárcano y Sargento Cabral. Según la reconstrucción incorporada a la causa, el adolescente recibió el impacto de una botella en la cabeza y, después de caer, habría continuado siendo golpeado.

Desde las cinco imputaciones conocidas en julio no se difundieron públicamente nuevas resoluciones judiciales sobre la situación procesal de los acusados.