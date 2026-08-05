Llaryora: “Para Córdoba es un inmenso honor y un profundo orgullo recibir al Papa León XIV”

El gobernador celebró la confirmación de la visita apostólica, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre, y anticipó que la Provincia trabajará junto con la Iglesia y los distintos organismos involucrados en la organización.

El gobernador Martín Llaryora expresó su satisfacción por la confirmación oficial de la visita del papa León XIV a la Argentina, que incluirá una escala en la ciudad de Córdoba.

“Para Córdoba es un inmenso honor y un profundo orgullo recibir al Papa León XIV. Su visita nos llena de alegría y nos convoca a reafirmar los valores del diálogo, la paz, la solidaridad y el encuentro”, manifestó el mandatario provincial.

La visita apostólica se desarrollará entre el 8 y el 11 de noviembre y comprenderá actividades en Córdoba, Luján y Buenos Aires, de acuerdo con el anuncio realizado por la Santa Sede.

Llaryora aseguró que el Gobierno provincial coordinará las tareas necesarias con las autoridades nacionales, eclesiásticas y municipales para garantizar las condiciones de seguridad, logística e infraestructura que requiere un acontecimiento de esta magnitud.

“Vamos a trabajar junto a la Iglesia y a todos los organismos involucrados para que los cordobeses y quienes nos visiten vivan una jornada histórica e inolvidable”, agregó.

Desde la Provincia destacaron la trascendencia espiritual, social e histórica de la llegada del pontífice y señalaron que permitirá mostrar el carácter abierto, hospitalario y solidario de Córdoba, además de fortalecer los valores de la convivencia, el respeto y el bien común.

El Gobierno invitó a cordobeses y visitantes de otras provincias a acompañar la actividad con respeto, esperanza y alegría, con la expectativa de que la presencia de León XIV se convierta en una celebración que convoque tanto a creyentes como a no creyentes.

Siciliano: “Córdoba está preparada”

El ministro de Vinculación y Gestión Institucional, Miguel Siciliano, también celebró la confirmación y sostuvo que la provincia cuenta con la experiencia y la capacidad organizativa necesarias para recibir al Santo Padre.

“Córdoba está preparada para recibir al Papa León XIV. Nuestra provincia ha demostrado a lo largo de los años que cuenta con la infraestructura, la experiencia y la capacidad de organización necesarias para ser sede de los acontecimientos más importantes del país”, afirmó.

Siciliano remarcó además la identidad religiosa de la provincia, vinculada con el legado jesuítico y con la figura de San José Gabriel del Rosario Brochero.

“Será un honor recibir al Papa León XIV en una provincia que abre sus puertas con alegría, que cree en el encuentro como camino y que está lista para acompañar este momento histórico con el respeto, la calidez y el compromiso que distinguen a los cordobeses”, expresó.

Limia destacó el mensaje social del pontífice

El legislador provincial Leonardo Limia consideró que la visita representa una oportunidad para profundizar el diálogo sobre los desafíos sociales, éticos y tecnológicos del presente.

“Su mensaje social llega en un momento en el que necesitamos esperanza frente a las preocupaciones que atraviesan nuestro país y el mundo. La visita del Papa representa una oportunidad para fortalecer el diálogo y poner en el centro la dignidad humana”, señaló.

Limia vinculó la llegada del pontífice con debates que actualmente atraviesan a Córdoba, entre ellos el desarrollo de la inteligencia artificial, las transformaciones tecnológicas y sus consecuencias sobre la vida de las personas.

“La presencia de León XIV puede enriquecer una conversación que necesita más diálogo, más humanismo y una mirada ética sobre los desafíos del presente”, sostuvo.

Finalmente, expresó su deseo de que la visita contribuya a consolidar una cultura del encuentro, el respeto y el compromiso con el bien común.