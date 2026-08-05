Las reservas del Banco Central superaron los USD 50.000 millones y alcanzaron el mayor nivel desde 2019

El stock bruto cerró en USD 50.059 millones. El dato representa una mejora de casi USD 8.900 millones desde comienzos de año, aunque no todo ese monto corresponde a divisas de libre disponibilidad.

Las reservas internacionales brutas del Banco Central de la República Argentina superaron este miércoles los USD 50.000 millones y alcanzaron su nivel nominal más alto desde 2019.

El stock cerró en USD 50.059 millones, según el dato preliminar difundido por la autoridad monetaria, que aclaró que las cifras pueden sufrir modificaciones posteriores por cambios en la valuación de los activos que las componen.

El resultado representa un incremento de USD 8.892 millones respecto de los USD 41.167 millones registrados al finalizar diciembre de 2025.

El Gobierno presentó la cifra como una señal de fortalecimiento del balance del Banco Central y de mayor respaldo para afrontar vencimientos, intervenir ante episodios de volatilidad y sostener el esquema monetario y cambiario.

Compras de dólares y revalorización de activos

La recuperación de las reservas durante 2026 estuvo impulsada por las compras realizadas por el Banco Central en el mercado cambiario, los ingresos de organismos internacionales, operaciones financieras y la valuación de los activos externos.

El organismo inició en enero un programa de acumulación que contemplaba compras por USD 10.000 millones como escenario base y hasta USD 17.000 millones si aumentaba la demanda de pesos y existía suficiente oferta de divisas.

A fines de julio, la entidad ya había superado los USD 13.000 millones en adquisiciones durante el año, favorecida por las liquidaciones del sector agropecuario, la producción energética y minera y la colocación de deuda en dólares por parte de empresas y provincias.

Sin embargo, las compras que realiza el Banco Central no se trasladan automáticamente y en su totalidad al stock final. Las reservas también suben o bajan por pagos de deuda, movimientos de depósitos bancarios, ingresos o egresos de organismos y variaciones en el precio internacional del oro y otras monedas.

Qué son las reservas brutas

Los USD 50.059 millones corresponden a las reservas brutas, es decir, al conjunto de activos externos registrados dentro del balance del Banco Central.

Ese total incluye divisas, oro, Derechos Especiales de Giro, depósitos de entidades financieras, fondos provenientes de préstamos y acuerdos de intercambio de monedas, entre otros componentes.

Por ese motivo, no debe interpretarse que los USD 50.059 millones están completamente disponibles para ser utilizados por el Gobierno.

Las denominadas reservas netas surgen de descontar diferentes obligaciones y pasivos. No existe una única medición diaria: los cálculos cambian según si se restan los encajes bancarios, los intercambios de monedas, los préstamos, los desembolsos de organismos y los pagos pendientes.

El propio Banco Central publica el stock bruto diariamente, mientras que la composición detallada y la información sobre liquidez en moneda extranjera se difunden con frecuencia mensual.

Por qué es importante superar los USD 50.000 millones

Una mayor cantidad de reservas mejora la capacidad del Banco Central para enfrentar episodios de inestabilidad cambiaria y atender obligaciones externas.

También puede contribuir a reducir la percepción de riesgo, facilitar el acceso al financiamiento y aumentar el margen de acción frente a una eventual demanda extraordinaria de dólares.

No obstante, los analistas suelen observar con especial atención la calidad y disponibilidad de esos activos, además de su monto total.

Las reservas brutas pueden mostrar aumentos importantes por ingresos transitorios, préstamos o revalorizaciones, sin que necesariamente se produzca una mejora equivalente en la posición neta.

Durante julio, por ejemplo, el stock superó los USD 49.500 millones antes de caer cerca de USD 800 millones por el pago de vencimientos de deuda.

La evolución de las próximas semanas dependerá de la continuidad de las compras oficiales, los pagos previstos, el ingreso de dólares comerciales y financieros y las variaciones internacionales del oro y de las monedas que integran las reservas.