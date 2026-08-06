Boca venció a Estudiantes y consiguió su primer triunfo en el Clausura

El Xeneize venció 1-0 a Estudiantes con un gol del mediocampista a los 46 minutos del primer tiempo, tras una asistencia de Lautaro Blanco. El encuentro pendiente de la segunda fecha se disputó en el estadio de Huracán.

Boca derrotó 1-0 a Estudiantes de La Plata este miércoles en el estadio Tomás Adolfo Ducó y consiguió su primera victoria en el Torneo Clausura. Santiago Ascacíbar, a los 46 minutos del primer tiempo, marcó el único gol después de una asistencia de Lautaro Blanco. El triunfo le permitió al Xeneize llegar a cuatro puntos en la Zona A.

El encuentro correspondía a la segunda fecha y había sido postergado por la participación de ambos equipos en las competencias internacionales. Boca trasladó su localía al estadio de Huracán debido a los trabajos de renovación del campo de juego y del sistema de drenaje de la Bombonera.

El conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena asumió la iniciativa y controló la pelota durante buena parte del encuentro. Leandro Paredes fue el eje del mediocampo, acompañado por Milton Delgado y el propio Ascacíbar, mientras Leonel Flores y Tomás Aranda buscaron generar espacios alrededor de Miguel Merentiel.

La diferencia llegó cuando el primer tiempo ingresaba en el descuento. Blanco avanzó por la izquierda y asistió a Ascacíbar, quien apareció en posición ofensiva y culminó la acción para establecer el 1-0 frente a su antiguo equipo.

El gol terminó premiando el mayor dominio de Boca. El Xeneize cerró la noche con un 63 por ciento de posesión, 11 remates contra seis del visitante y 25 intervenciones dentro del área rival. Blanco, además de aportar la asistencia, fue uno de los jugadores más destacados.

Estudiantes adelantó sus líneas durante el complemento y su entrenador, Alexander Medina, buscó respuestas con los ingresos de Edwuin Cetré y Brian Aguirre, a los 15 minutos, y de Facundo Farías y Gabriel Neves, ocho minutos después. Más tarde también entró Lucas Alario para reforzar el ataque.

Arruabarrena respondió con el ingreso de Sebastián Villa por Merentiel. En el tramo final también recurrió a Alan Velasco, Kevin Zenón y Camilo Rey Domenech para renovar energías y sostener la ventaja.

El Pincha intentó aumentar la presión, pero no encontró claridad para llegar al empate. Boca protegió la diferencia con una defensa firme y Álvaro Montero completó el partido sin recibir goles.

El Xeneize venía de ser goleado por Deportivo Riestra en su debut y de empatar 2-2 frente a Newell’s en Rosario. Con esta victoria alcanzó los cuatro puntos en tres presentaciones. Estudiantes, que había perdido ante Independiente y vencido a Defensa y Justicia, quedó con tres unidades.

Lo que viene

Boca recibirá a Vélez el domingo 9 de agosto, a las 16, por la cuarta fecha de la Zona A.

Estudiantes visitará ese mismo domingo y a la misma hora a Deportivo Riestra, en el estadio Guillermo Laza.