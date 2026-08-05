El Refugio Cura Brochero convoca a un abrazo solidario para sostener su tarea

La actividad se realizará este sábado 8 de agosto, a las 18, frente a la sede de avenida Cárcano 224. La institución invitó a vecinos y organizaciones a acompañarla ante la difícil situación que atraviesa y pidió colaboración con alimentos, ropa de abrigo y elementos de higiene.

El Refugio Nocturno y Hogar de Tránsito Cura Brochero convocó a la comunidad de Villa Carlos Paz a participar de un abrazo solidario destinado a respaldar el trabajo que desarrolla cada noche con personas que necesitan alojamiento y asistencia.

La actividad, denominada “Abrazo al Refugio”, se realizará este sábado 8 de agosto, a las 18, frente a la sede de la institución, ubicada en avenida Cárcano 224.

“Vení a abrazar con esperanza al Refugio Nocturno ante la crisis que estamos viviendo”, expresa la convocatoria difundida por la organización.

La iniciativa busca reunir a vecinos, voluntarios e instituciones para visibilizar la situación del espacio y fortalecer el acompañamiento comunitario necesario para sostener su funcionamiento.

“Sumemos nuestra presencia y apoyo para sostener este espacio que cada noche abre sus puertas a quienes más lo necesitan”, señalaron desde el refugio.

Cómo colaborar

Además de participar del abrazo, quienes se acerquen podrán colaborar con alimentos no perecederos, productos de limpieza e higiene personal, ropa de abrigo, sábanas y frazadas.

La institución también necesita personas dispuestas a sumarse como voluntarias y ayuda para difundir sus actividades y necesidades.

“Un abrazo que abriga, acompaña y transforma” es la consigna elegida para una convocatoria que pretende reforzar el vínculo entre el refugio y la comunidad.

Para obtener más información, se puede llamar al 03541-429455, comunicarse a través de la página de Facebook Refugio Nocturno o del perfil de Instagram @refugio.nocturno.carlos.paz.