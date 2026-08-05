Terapia antes de la terapia: Wexler y Heredia se presentan en Córdoba con “El estado de la unión”

La comedia escrita por Nick Hornby retrata a un matrimonio en crisis que se encuentra cada semana en un bar antes de ingresar a terapia de pareja. Con dirección de Andrea Garrote, tendrá funciones el sábado 22 y el domingo 23 de agosto en el Teatro Ciudad de las Artes.

Antes de entrar al consultorio, hay una mesa, dos copas y una conversación pendiente. Cada semana, Ana Laura y Matías se encuentran en un bar para transitar los minutos previos a su sesión de terapia de pareja. Allí, entre reproches, recuerdos, ironías y pequeños gestos de complicidad, intentan entender en qué momento comenzó a resquebrajarse aquello que construyeron juntos.

Ese es el punto de partida de El estado de la unión, la obra protagonizada por Eleonora Wexler y Gonzalo Heredia, que llegará a Córdoba con funciones el sábado 22 de agosto, a las 21, y el domingo 23, a las 20, en la Sala Mayor del Teatro Ciudad de las Artes.

La puesta cuenta con dirección de Andrea Garrote y está basada en el texto del escritor británico Nick Hornby, autor de Alta fidelidad. La adaptación argentina fue realizada por la propia Garrote junto con Heredia.

Un matrimonio puesto sobre la mesa

Ana Laura y Matías llevan años juntos, pero ahora atraviesan una crisis que los obliga a revisar su historia. Mientras esperan el momento de cruzar la puerta del consultorio, hablan del desgaste cotidiano, el deseo, el sexo, la crianza, las expectativas que no se cumplieron y los desencantos que fueron acumulándose con el paso del tiempo.

En esas conversaciones también aparecen las diferencias y complicidades que todavía los mantienen unidos, junto con una pregunta que sobrevuela cada encuentro: si queda algo por reconstruir o si la relación ya llegó a su final.

La obra combina comedia, ironía y emoción, con diálogos honestos y humor sarcástico. A medida que cada personaje expone su propia versión de la historia, la mirada del público puede acercarse alternativamente a uno y otro, sin respuestas sencillas ni culpables evidentes.

Diez minutos antes de pedir ayuda

La particularidad de la propuesta está en que todo sucede antes de la terapia. Ese momento previo, aparentemente cotidiano, se convierte en una suerte de sesión informal donde la pareja empieza a decirse aquello que durante mucho tiempo evitó poner en palabras.

El bar funciona así como un espacio de espera, pero también de confesión. Allí aparecen los reproches y las heridas, aunque también los recuerdos compartidos, el afecto y los motivos que alguna vez los llevaron a elegirse.

Con una duración anunciada de 90 minutos, El estado de la unión propone un retrato cercano de las relaciones de muchos años y de las dificultades para sostenerlas en medio de la rutina, las frustraciones y los cambios personales.

Una historia que interpela a Gonzalo Heredia

Heredia contó que eligió este material porque lo atraviesa personalmente y porque pone el foco en temas reconocibles para una generación: las parejas de larga duración, la crisis de los cuarenta y la posibilidad de reconstruir vínculos en una época marcada por lo inmediato y lo descartable.

Esa cercanía con el texto también se refleja en su participación en la versión argentina, realizada junto con Andrea Garrote, quien además dirige la puesta.

La obra reúne por primera vez sobre el escenario a Heredia y Wexler como este matrimonio que intenta descubrir si todavía existe un camino compartido. La propuesta se estrenó el 3 de abril de 2026 en el Teatro Picadero de Buenos Aires y luego inició una gira por distintas ciudades del país.

Equipo artístico

La obra fue escrita por Nick Hornby, con versión de Andrea Garrote y Gonzalo Heredia. La dirección está a cargo de Garrote.

Eleonora Wexler interpreta a Ana Laura y Gonzalo Heredia a Matías. La producción general es de Sebastián Blutrach, con escenografía de Rodrigo González Garillo, vestuario de Betiana Temkin e iluminación de Agnese Lozupone.

Funciones y entradas

El estado de la unión se presentará en la Sala Mayor del Teatro Ciudad de las Artes, ubicado en avenida Pablo Ricchieri 1955, Córdoba capital.