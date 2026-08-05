Córdoba vuelve a recibir una gran final del fútbol argentino: el Trofeo de Campeones se jugará en el Kempes

El gobernador Martín Llaryora destacó que la elección de la AFA consolida a Córdoba como sede de los grandes eventos deportivos del país y fortalece el turismo, el empleo y el desarrollo económico. La final entre los campeones de los torneos Apertura y Clausura de la Liga Profesional se disputará el sábado 19 de diciembre en Córdoba. Belgrano, campeón del Torneo Apertura, ya tiene asegurada su participación en el encuentro decisivo.

Córdoba volverá a ser escenario de una gran final del fútbol argentino. El próximo sábado 19 de diciembre, el Estadio Mario Alberto Kempes albergará el Trofeo de Campeones 2026, el encuentro que enfrentará a los campeones de los torneos Apertura y Clausura de la Liga Profesional y definirá al campeón de campeones de la temporada.

La elección de Córdoba como sede de este encuentro reafirma el posicionamiento de la provincia como uno de los principales destinos del país para la organización de grandes eventos deportivos, gracias a su infraestructura, capacidad organizativa y experiencia en la realización de competencias nacionales e internacionales.

Al conocerse la confirmación de la sede, el gobernador Martín Llaryora celebró que Córdoba vuelva a ser elegida para albergar uno de los principales acontecimientos del calendario deportivo nacional.

“Nos llena de orgullo que nuestra provincia vuelva a ser elegida por la AFA como escenario de uno de los acontecimientos más importantes del calendario deportivo nacional. Esta designación consolida el posicionamiento de Córdoba como un destino de referencia para la realización de eventos deportivos de primer nivel y refleja la confianza en su infraestructura, su capacidad organizativa y la experiencia demostrada”, manifestó.

El mandatario remarcó, además, que este tipo de acontecimientos trascienden lo deportivo y generan beneficios concretos para la provincia.

“Ser sede del Trofeo de Campeones es mucho más que recibir un gran partido de fútbol. Es una oportunidad para seguir impulsando el desarrollo económico, el turismo y el empleo. Cada evento de esta magnitud moviliza la actividad hotelera, gastronómica, comercial y de servicios, generando un impacto positivo para miles de cordobeses”.

En el mismo sentido, el presidente de la Agencia Córdoba Deportes, Agustín Calleri, expresó: “Que el Trofeo de Campeones se juegue en Córdoba es un reconocimiento al trabajo que venimos realizando desde el inicio de la gestión del gobernador Martín Llaryora para consolidar a la provincia como sede de los grandes eventos deportivos del país”.

Con capacidad para 57.000 espectadores, el Estadio Mario Alberto Kempes se ha consolidado como uno de los escenarios deportivos más importantes de la Argentina. En los últimos años, fue sede de finales de torneos nacionales, partidos de la Selección Argentina, encuentros internacionales, competencias de distintas disciplinas y grandes espectáculos, consolidándose como un estadio multipropósito de referencia.

La final tendrá, además, un atractivo especial para los cordobeses. Belgrano, campeón del Torneo Apertura, ya tiene asegurada su participación y aguardará al ganador del Torneo Clausura para disputar un nuevo título oficial del fútbol argentino.

La realización del Trofeo de Campeones volverá a generar un importante movimiento turístico y económico para la provincia. Miles de visitantes llegarán a Córdoba para presenciar el encuentro, impulsando la actividad hotelera, gastronómica, comercial y de servicios, con impacto directo en la generación de empleo y el desarrollo de las economías regionales.

La confirmación de esta nueva final forma parte de una política sostenida del Gobierno de Córdoba para atraer eventos deportivos de jerarquía nacional e internacional, fortaleciendo el turismo, promoviendo inversiones y consolidando al deporte como un motor de desarrollo económico y social.

Córdoba, sede de los grandes eventos deportivos

La elección del Kempes para albergar el Trofeo de Campeones se suma a una agenda de acontecimientos que posicionan a Córdoba entre las principales plazas deportivas del país.

En los últimos años, la provincia fue sede de finales de la Copa Argentina, partidos de la Selección Argentina, encuentros internacionales de rugby con Los Pumas, competencias internacionales de automovilismo y motociclismo, torneos de distintas disciplinas y grandes espectáculos que convocaron a miles de visitantes.

Esta política, impulsada por el Gobierno de Córdoba, consolida al deporte como una herramienta para promover el turismo, atraer inversiones, generar empleo y fortalecer el desarrollo económico de toda la provincia.