La comuna firmó el convenio con el Gobierno de Córdoba y quedó habilitada para presentar aspirantes a las capacitaciones que comenzarán durante el segundo semestre. El objetivo es conformar un cuerpo preventivo coordinado con la Policía provincial y el Ministerio de Seguridad.

La Comuna de Cuesta Blanca se incorporó al Programa Provincial de Guardias Locales, una iniciativa que brinda capacitación, equipamiento y asistencia técnica a los gobiernos municipales y comunales para fortalecer las tareas de prevención.

La presidenta comunal, Ana Gaitán, participó este martes del acto encabezado por el ministro jefe de Gabinete de Córdoba, Manuel Calvo, y el secretario de Prevención y Convivencia Ciudadana, José Gualdoni.

La firma del convenio constituye el primer paso para la creación de la Guardia Local en Cuesta Blanca. A partir de la adhesión, la comuna podrá seleccionar y presentar aspirantes para los próximos diplomados provinciales, que comenzarán durante el segundo semestre de 2026.

Esto significa que el cuerpo todavía no se encuentra constituido ni en funcionamiento, sino que deberá atravesar previamente el proceso de selección, formación y organización correspondiente.

Prevención y trabajo coordinado

Las Guardias Locales tienen como finalidad desarrollar tareas preventivas frente a delitos, contravenciones y situaciones de violencia, mediante un trabajo articulado con el Ministerio de Seguridad y la Policía de Córdoba.

Durante el acto, Calvo aseguró que la Provincia acompañará la puesta en marcha de los nuevos cuerpos mediante capacitación, equipamiento y coordinación permanente.

“Hoy empiezan una nueva etapa. Han tomado la decisión de poner en funcionamiento las Guardias Locales y, además de las capacitaciones para los agentes designados, asumimos el compromiso de asistirlos con equipamiento y asegurar un trabajo coordinado”, expresó.

Por su parte, Gualdoni destacó el papel de municipios y comunas dentro de las políticas preventivas y vinculó el programa con herramientas de participación ciudadana como Ojos en Alerta.

“Si hablamos de prevención, hablamos de municipios y comunas. Si hablamos de llegar antes de que los hechos ocurran, hablamos de una ciudadanía comprometida”, afirmó.

Los requisitos para los aspirantes

La Comuna de Cuesta Blanca informó que quienes aspiren a integrar la futura Guardia Local deberán cumplir una serie de condiciones.

Entre los requisitos se encuentran ser mayor de 18 años, contar con secundario completo o ciclo básico finalizado y presentar certificado de antecedentes penales.

También deberán acreditar que no figuran en registros vinculados con delitos contra la integridad sexual ni como deudores alimentarios.

El proceso incluirá además un narcotest para la detección de cocaína y cannabis, junto con un certificado de aptitud física.

Por el momento, la comuna no informó cuándo comenzará la convocatoria ni cuántos agentes prevé incorporar.

Otras 28 localidades adhirieron al programa

Cuesta Blanca formó parte de un grupo de 29 gobiernos locales que suscribieron el convenio con la Provincia: 15 municipios y 14 comunas.

Además de la localidad de Punilla, adhirieron las comunas de Aldea Santa María, Bañado de Soto, Ciénaga de Coro, Estancia de Guadalupe, La Pampa, La Playa, Las Palmas, Las Peñas, Los Mistoles, Río Bamba, Simbolar, Valle de Anisacate y Villa San Esteban.

También se incorporaron los municipios de Benjamín Gould, Bulnes, Colonia San Bartolomé, La Cautiva, Las Arrias, Los Cerrillos, Los Cisnes, Los Cóndores, Lozada, Lucio V. Mansilla, San Pedro Norte, Serrezuela, Tío Pujio, Villa Ascasubi y Wenceslao Escalante.

Según los datos difundidos por el Gobierno provincial, el programa cuenta actualmente con 357 municipios y comunas adheridos, mientras que 231 Guardias Locales ya fueron constituidas y se encuentran en funcionamiento.