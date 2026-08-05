Juicio a Oscar González: un bombero denunció demoras para trasladar a Alejandra Bengoa

Lucas Barrios Niveiro declaró que pidió la salida inmediata de una ambulancia para asistir a la conductora gravemente herida. También se incorporaron testimonios sobre la atención de las jóvenes y el secuestro del teléfono del acusado.

La tercera audiencia del juicio contra Oscar González incorporó este miércoles nuevos testimonios sobre la asistencia brindada después del choque ocurrido en las Altas Cumbres, en el que murió Alejandra Bengoa y resultaron gravemente heridas Marina y Alexa.

Uno de los relatos centrales fue el del bombero Lucas Barrios Niveiro, quien participó del operativo de rescate y aseguró que pidió el traslado inmediato de Bengoa debido a la gravedad de su estado, pero que la ambulancia demoró en partir.

El testigo afirmó que posteriormente le informaron que el vehículo sanitario estaba esperando para trasladar a González. Sin embargo, aclaró que desconoce quién habría impartido esa indicación.

Sus declaraciones forman parte de la prueba producida durante el juicio y deberán ser analizadas por el tribunal junto con los demás testimonios, informes médicos y registros incorporados al expediente.

El relato del rescatista

Barrios Niveiro explicó que se encontraba a cargo del móvil de rescate que acudió al lugar del choque, ocurrido el 29 de octubre de 2022 sobre el Camino de las Altas Cumbres.

Al llegar encontró a Bengoa atrapada dentro del Renault Sandero. Según describió, la mujer presentaba heridas graves y dificultades para hablar.

Después de retirarla del vehículo, el bombero intentó mantenerla consciente mientras reclamaba que fuera trasladada a un centro de salud.

De acuerdo con su testimonio, una ambulancia del servicio de emergencias se encontraba en el lugar, pero no inició inmediatamente el traslado.

El rescatista señaló que le llamó la atención la demora porque, según su criterio profesional, Bengoa era la paciente que necesitaba atención más urgente.

También sostuvo que un compañero le había informado que González se encontraba consciente y estable.

Barrios Niveiro dijo que la mujer sufrió un paro cardiovascular mientras era asistida. Su declaración no permite establecer por sí sola si la demora mencionada tuvo alguna relación causal con el fallecimiento, una cuestión que deberá ser evaluada mediante la prueba médica y judicial.

El testimonio del hermano de Alejandra Bengoa

Durante la audiencia también declaró mediante videoconferencia Guillermo Bengoa, hermano de la víctima fatal.

El hombre reconstruyó las consecuencias familiares del choque y señaló que Marina permaneció internada durante aproximadamente tres meses, fue sometida a numerosas intervenciones y atravesó una prolongada recuperación.

También afirmó que González y sus representantes no mantuvieron contacto con la familia después del episodio.

Bengoa explicó que su hermana era docente y el principal sostén de sus hijas, debido a que el padre de las jóvenes había fallecido años antes.

Además, rechazó que el reclamo de las familias esté motivado únicamente por una reparación económica y describió las deudas asumidas para afrontar tratamientos, traslados y cuidados posteriores.

El teléfono de González

La agente policial Adriana Romero, que se encontraba en el Hospital de Mina Clavero cuando llegaron las personas involucradas en el choque, declaró sobre el secuestro del teléfono celular de González.

La policía aseguró que el aparato le fue entregado por un sobrino del exlegislador y que no recibió la contraseña para ingresar al dispositivo.

Su versión difiere de la brindada previamente por otro jefe policial, quien había sostenido que la clave fue proporcionada.

La contradicción quedó planteada dentro del debate y deberá ser valorada por el juez Santiago Camogli.

La evaluación médica de las jóvenes

También declaró el médico policial Sergio Gabriel Lang, quien intervino en la evaluación inicial de las personas trasladadas después del choque.

El profesional indicó que González no presentaba heridas visibles y fue consultado sobre la gravedad de las lesiones sufridas por Marina y Alexa.

Durante su exposición reconoció que en el informe realizado inmediatamente después del hecho había considerado que las jóvenes podían encontrarse en riesgo y necesitaban ser trasladadas con urgencia a un centro de mayor complejidad.

Su valoración actual presentó diferencias respecto de aquella primera evaluación, por lo que las partes le solicitaron precisiones sobre el contenido del informe original.

Los videos previos al choque

Durante la audiencia también fueron exhibidas grabaciones obtenidas de cámaras ubicadas en las inmediaciones del lugar del impacto.

En uno de los registros se observó el paso de un camión blanco, seguido por el Renault Sandero conducido por Bengoa y por un Fiat Siena.

La defensa considera que esa secuencia puede respaldar su hipótesis de que el Sandero intentó sobrepasar al camión en un sector con doble línea amarilla.

Sin embargo, la supuesta maniobra de sobrepaso no quedó registrada en las imágenes mostradas durante la audiencia.

Otra cámara permitió observar un tramo curvo de la ruta, pero tampoco captó el adelantamiento que sostiene la defensa. Los abogados de González argumentan que la maniobra habría ocurrido después de ese sector.

El tribunal deberá analizar los videos junto con las pericias accidentológicas y los testimonios pendientes, entre ellos los de los conductores de los otros vehículos que circulaban por la zona.

Cómo continúa el juicio

González es juzgado por homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas.

La acusación con la que el expediente llegó al debate sostiene que debe responder penalmente por el choque frontal. La querella buscará que el hecho sea considerado bajo una calificación más grave, vinculada con el dolo eventual.

La defensa rechaza la responsabilidad penal del exlegislador y sostiene que la maniobra que originó el impacto fue realizada por el vehículo conducido por Bengoa.