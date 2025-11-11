Ordenan la detención de Julio De Vido por la tragedia de Once

La Corte Suprema dejó firme la condena a cuatro años de prisión al exministro de Planificación Federal por administración fraudulenta en perjuicio del Estado.

El Tribunal Oral Federal N°4 ordenó la detención de Julio De Vido, luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmara la condena de cuatro años de prisión contra el exministro de Planificación Federal por su responsabilidad en la tragedia ferroviaria de Once, ocurrida el 22 de febrero de 2012, que dejó 51 muertos y más de 700 heridos.

De Vido, de 76 años, fue citado para presentarse este jueves a las 10:00 en los tribunales, donde se hará efectiva su detención. La Corte rechazó los últimos recursos presentados por su defensa, dejando firme la sentencia que lo declaró partícipe necesario del delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado.

El exfuncionario fue condenado por su responsabilidad política y administrativa en el manejo de los fondos destinados al mantenimiento y control del sistema ferroviario durante su gestión, bajo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

Fuentes judiciales anticiparon que la defensa de De Vido solicitará que la pena se cumpla bajo la modalidad de prisión domiciliaria, argumentando su edad y su delicado estado de salud. Hasta que se resuelva ese pedido, se prevé que el exministro permanezca detenido en una unidad del Servicio Penitenciario Federal.