La comuna de Cabalango invita a crear un evento recreativo y cultural junto a adolescentes y jóvenes

El equipo sociocomunitario invita a sumar ideas para una jornada de recreación y cultura.

La comuna de Cabalango, a través de su equipo sociocomunitario, lanzó una convocatoria destinada a adolescentes y jóvenes de la localidad para participar activamente en la creación de un evento cultural y recreativo que incluirá muraleada y música en vivo.

La propuesta busca que cada participante pueda aportar sus intereses y deseos, con el objetivo de diseñar colectivamente una jornada que refleje la creatividad y la identidad local.

La primera reunión organizativa se realizará el sábado 6 de septiembre, de 16 a 18 horas, en la plaza central de Cabalango.

Desde la comuna destacaron que este tipo de iniciativas promueve la participación juvenil, la construcción colectiva y el fortalecimiento de la vida cultural comunitaria.