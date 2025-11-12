Felpeto volvió a relevar plazas y balnearios e insiste con nuevas iniciativas para garantizar la seguridad eléctrica en los espacios públicos

La concejal Pía Belén Felpeto presentó un pedido de informe y un proyecto de ordenanza para prevenir riesgos eléctricos en plazas y balnearios, tras un nuevo relevamiento que confirmó las mismas falencias detectadas el año pasado.

La concejala Pía Belén Felpeto, presidenta del bloque Juntos por Carlos Paz, presentó ante el cueerpo legislativo un pedido de informe al Departamento Ejecutivo Municipal y un proyecto de ordenanza destinados a prevenir riesgos eléctricos y proteger la seguridad de vecinos y turistas en los espacios públicos de la ciudad.

Las iniciativas se enmarcan en un nuevo relevamiento realizado por el bloque —el segundo en menos de un año— que volvió a detectar las mismas deficiencias advertidas en 2024: cableados expuestos, tableros sin protección, columnas metálicas sin puesta a tierra y conexiones precarias en plazas y balnearios.

El recorrido incluyó los balnearios El Fantasio y Playas de Oro, y las plazas de Los Inquilinos, Sol y Río, Playas de Oro, Colinas, Altos del Valle y 400 Viviendas, entre otras. Felpeto consideró que “resulta inadmisible que, pese a las advertencias realizadas el año pasado, nada haya cambiado. Hoy seguimos encontrando los mismos riesgos, y lo que está en juego es la vida de los vecinos”.

El pedido de informe ingresado este martes exige al Ejecutivo que, en un plazo de 10 días, remita un informe técnico sobre el estado de las instalaciones eléctricas, señalice o clausure preventivamente los sectores que representen peligro y detalle la capacitación del personal responsable del mantenimiento. También reclama información sobre el expediente presentado el año pasado, que aún no tuvo respuesta.

En paralelo, la edila presentó un proyecto de ordenanza que propone la creación de la Unidad de Relevamiento de Riesgos Eléctricos, Reparación y Mantenimiento (UNIREM), con el objetivo de garantizar un control permanente en plazas, balnearios y edificios públicos. El organismo trabajaría en coordinación con EPEC, la Universidad Nacional de Córdoba y la Fundación Relevando Peligros, y recibiría denuncias vecinales para intervenir de manera rápida y eficaz.

Concejala Pía Felpeto.

Felpeto sostuvo que “queremos una ciudad 100% segura en materia de riesgos eléctricos. No podemos esperar una tragedia para actuar: la prevención tiene que convertirse en una verdadera política de Estado”.

Con estas iniciativas, Juntos por Carlos Paz vuelve a poner en agenda la necesidad de contar con espacios públicos seguros, iluminados y libres de riesgos eléctricos, ante la evidente falta de control por parte del Municipio.