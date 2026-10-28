En Pocas Líneas

Gispert pidió unidad en Punilla y reconoció dificultades en Villa Carlos Paz

El legislador Walter Gispert defendió la mesa opositora que integran el Frente Cívico, La Libertad Avanza y el PRO en Punilla, como inicio de un acuerdo más amplio para 2027. En VillaNos Radio reclamó definiciones a la UCR frente al gobierno provincial. “La UCR tiene que resolver qué quiere hacer. Sobre todo en Punilla”, afirmó.

En Villa Carlos Paz admitió que todavía no existe una figura capaz de reunir a la oposición para disputar el municipio al avilesismo. Atribuyó esa dificultad al recorrido de Emilio Iosa tras 2023, cuyo acercamiento al peronismo, según su interpretación, desarticuló una construcción que había reunido casi el 30% de los votos. También cuestionó el vínculo político entre Esteban Avilés y Martín Llaryora. Sobre las candidaturas, advirtió: “Si no estamos en condiciones de hacerlo, no tenemos derecho a gobernar”.

Hernández Maqueda respaldó a Juliá y cuestionó a Avilés

En Villa Carlos Paz, el legislador provincial Gregorio Hernández Maqueda presentó a Santiago Juliá como referente electoral del Partido Demócrata para 2027. “Nuestro candidato en Villa Carlos Paz se llama Santiago Juliá”, afirmó, al acompañar la afiliación del dirigente.

Hernández Maqueda cuestionó al intendente Esteban Avilés, al que definió como un “híbrido funcional” al modelo político de Llaryora, y vinculó su administración con la gestión provincial. Juliá, por su parte, planteó que buscará acuerdos opositores basados en propuestas comunes y no en disputas personales. Sin embargo, anticipó que, si no prospera una confluencia, el Partido Demócrata competirá con lista propia.

Iosa sale a los barrios para escuchar y hacer controles de salud

Otra Cosa, el espacio encabezado por el médico Emilio Iosa, anunció la campaña “Emilio Iosa Escucha”, que combinará controles gratuitos de presión arterial con conversaciones con vecinos en distintos barrios de Villa Carlos Paz.

La iniciativa ofrece orientación sanitaria inicial y permitirá relevar reclamos, necesidades y propuestas para el proyecto político que el sector prepara hacia las elecciones de 2027. “No es tiempo de discursos sino de escucha”, sostuvo Iosa.

El dirigente explicó que pretende conocer directamente los problemas de cada barrio y profundizar la presencia territorial de Otra Cosa. La campaña tiene así una doble finalidad: prevención de salud cardiovascular y construcción de una agenda política municipal a partir del contacto con los vecinos.

Díaz continúa al frente del ranking de Punilla

La medición departamental de octubre de CB Global Data y Videns mantuvo a Fabricio Díaz como líder del ranking de dirigentes de Punilla por noveno mes consecutivo, aunque su diferencial de imagen bajó de +10,1% a +9%.

Celeste Furmston, de Los Cocos, trepó al segundo puesto con +7,7%, a solo 1,3 puntos de Díaz, mientras Jorge Soria, de Villa Giardino, registró la mayor mejora mensual.

Esteban Avilés permaneció duodécimo entre trece dirigentes, con un diferencial de -1,4%, pese a una leve recuperación. El relevamiento, realizado del 5 al 9 de octubre, incluyó 616 casos. En Furmston, además, el elevado desconocimiento —84,3%— aconseja prudencia al interpretar su posición.

Nota correspondiente a la edición n° 628 del periódico La Jornada, del 28 de octubre de 2026.