El Festival de las Barrancas Bermejas fue declarado de interés turístico provincial

Bialet Massé se prepara para la segunda edición del festival que reunirá a artistas consagrados y emergentes en un entorno natural único. El evento fue reconocido por la Agencia Córdoba Turismo y promete colmar la localidad durante el fin de semana largo de noviembre.

La localidad de Bialet Massé se alista para vivir una nueva edición del Festival de las Barrancas Bermejas, que en 2025 llega a su segunda edición con una programación que combina música, arte, gastronomía y naturaleza.

El evento, que se realizará el sábado 22 y domingo 23 de noviembre, fue declarado de interés turístico provincial por la Agencia Córdoba Turismo e incorporado a la agenda oficial de fiestas y festivales populares de la Provincia de Córdoba.

El intendente Eduardo Reyna destacó que la propuesta se consolida como “una apuesta cultural, turística y económica para toda la región”. Y agregó: “Barrancas Bermejas no solo se define con la música, tendrá arte, artesanías y gastronomía, con la presencia de producciones locales y de otros puntos de Punilla”.

Un entorno cargado de historia y leyenda

El escenario estará montado a orillas del río, con las majestuosas Barrancas Bermejas —conocidas popularmente como “Los labios del Indio”— como telón de fondo. La fusión entre leyenda y paisaje natural le otorga al festival un marco singular que atrae a visitantes de todo el país.

El productor del evento, Emiliano Lucero, destacó que “Barrancas Bermejas es una experiencia de atracciones múltiples, con variados espacios y entretenimientos”.

Cartelera nacional y local

Entre los artistas principales se destacan Bersuit Vergarabat, Estelares, Destino San Javier, Cacho Buenaventura y Lucio “Indio” Rojas, quien fue bautizado como padrino artístico del festival en su primera edición y regresará este año como una de las figuras centrales.

🎵 Grilla completa

Sábado 22 de noviembre

Bersuit Vergarabat – Estelares – Casa Blanca – Hora Urbana – Samira González – Macumbia – Beby Funes – Docta Boss – Yohan – Embajadores del Rock – DJ Cabrito.

Domingo 23 de noviembre

El Indio Lucio Rojas – Destino San Javier – Cacho Buenaventura – Jordi Vivas – La Embrujada – Suyai – Lunna – El Embrujo – Comadres – Lucas González – DJ Cabrito.

🎟️ Entradas disponibles en Paseshow.