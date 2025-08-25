Día del Empleado de Comercio: se traslada la fecha y habrá festejo en Villa Carlos Paz

El feriado nacional pasará al lunes 29 de septiembre, mientras que el Centro de Empleados de Comercio local celebrará el domingo 28 en su predio de Las Jarillas.

Según lo establecido por la Ley 26.524, el viernes 26 de septiembre corresponde conmemorar el Día del Empleado de Comercio en todo el país.

Sin embargo, la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios, junto con las cámaras empresariales, resolvieron trasladar la fecha al lunes 29 de septiembre, con el objetivo de generar un fin de semana largo para los trabajadores del sector.

La conmemoración alcanza a empleados de supermercados, shoppings, tiendas de indumentaria, electrodomésticos, perfumerías y áreas administrativas, entre otros rubros.

Celebración local

El Centro de Empleados de Comercio de Villa Carlos Paz convocó a sus afiliados a celebrar este día con un encuentro especial el domingo 28 de septiembre en el predio de la institución, ubicado camino a Las Jarillas.

“Queremos compartir un día especial con nuestras familias y socios en un espacio de encuentro y recreación”, expresaron desde la entidad sindical.

Próximamente se anunciarán más detalles sobre la organización del festejo.