Degustaciones, competencias y shows en la 1° edición del Encuentro del Alfajor en Villa Carlos Paz

Este fin de semana, el Paseo de Artesanos será sede de una propuesta dulce y federal que reunirá a productores, emprendedores y amantes del alfajor.

Villa Carlos Paz se prepara para recibir la 1° edición del Encuentro del Alfajor, que se desarrollará el sábado 15 y domingo 16 de noviembre en el Paseo de Artesanos (Alem y Las Heras).

Desde las 18 hasta las 23 hs, vecinos y turistas podrán disfrutar de degustaciones, demostraciones en vivo, competencias, puestos de café, actividades recreativas y shows musicales, con entrada libre y gratuita.

La propuesta reunirá a emprendimientos locales como Mr. Coffe y Alfajores Carlos Paz, junto a marcas regionales y nacionales, en un espacio que promete conquistar los paladares de quienes visiten el Paseo de Artesanos este fin de semana.