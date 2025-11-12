“Cuentos de por acá”: historias y memoria en la Noche de los Museos de Icho Cruz

El Museo Municipal La Memoria será sede de una nueva edición del evento cultural este viernes 14 de noviembre a las 19:30.

El próximo viernes 14 de noviembre, el Museo Municipal La Memoria será escenario de una nueva edición de la Noche de los Museos, una propuesta que invita a vecinos y visitantes a recorrer los espacios culturales y reencontrarse con la historia y la identidad local.

En esta oportunidad, el encuentro contará con la presentación de “Cuentos de por acá”, una actividad que reúne relatos, voces y paisajes de la región, ofreciendo un recorrido sensible por la memoria y la cultura serrana.

La entrada será libre y gratuita, y se invita a los asistentes a llevar su equipo de mate para compartir un momento de encuentro y disfrute comunitario.