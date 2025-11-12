Córdoba: crece la oferta de departamentos en alquiler, pero preocupa la morosidad

Inmobiliarias locales reportan un incremento del 88% en la disponibilidad de inmuebles tras la derogación de la Ley de Alquileres, aunque advierten por un aumento en los atrasos de pago.

El mercado inmobiliario cordobés atraviesa un nuevo escenario: hay más departamentos disponibles y precios más competitivos, pero también crece la mora entre los inquilinos.

Lucas Péndola, integrante de la Cámara Inmobiliaria de Córdoba, señaló que actualmente “la oferta de inmuebles está muy por encima de la demanda” y precisó que existe “un 88% más de propiedades disponibles comparando con el último trimestre de vigencia de la derogada Ley de Alquileres”.

La norma, impulsada originalmente por Daniel Lipovetzky, fue derogada el 23 de diciembre de 2023 por el gobierno del presidente Javier Milei, lo que según el sector reactivó la participación de los inversores.

“Con la derogación de la ley, automáticamente aparecieron en oferta muchos inmuebles que habían dejado de alquilarse”, explicó Péndola en diálogo con Canal 10.

Un mercado más dinámico, pero con alertas

Según el referente inmobiliario, los últimos semestres han sido positivos para la actividad, con un aumento sostenido de operaciones de venta y un mayor movimiento en el rubro de alquileres.

Sin embargo, advirtió que la morosidad de los inquilinos creció en el último tiempo, en parte por la distorsión de precios que llevó a que “en algunos casos los inquilinos estén pagando lo mismo de alquiler que de expensas”.

El desafío del sector, coinciden los agentes, será mantener la accesibilidad y la estabilidad de precios en un contexto económico todavía frágil, sin desalentar la inversión y garantizando previsibilidad a propietarios e inquilinos.