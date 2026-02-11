Comparsas, batucadas y feria de artesanos: cómo será el carnaval 2026 en Tanti

La Municipalidad de Tanti anunció dos jornadas de carnavales el 15 y 16 de febrero, con comparsas, batucadas, shows en vivo, feria de artesanos y patio gastronómico en el Anfiteatro Municipal, con entrada libre y gratuita.

La Municipalidad de Tanti confirmó que el sábado 15 y el domingo 16 de febrero el Anfiteatro Municipal será el escenario de dos noches de carnaval, con una propuesta pensada para disfrutar en familia y con amigos, que integrará desfile por las calles céntricas y espectáculos sobre el predio.

La programación incluye desfile de comparsas y batucadas por el sector céntrico de la localidad, que aportarán color, ritmo y participación comunitaria antes del inicio de los shows en el anfiteatro.

En el predio se presentarán shows en vivo, además de una feria de artesanos y un patio gastronómico con distintas opciones para que vecinos, vecinas y visitantes puedan permanecer y disfrutar de toda la propuesta en un mismo espacio.

Las actividades se desarrollarán desde las 20:00, en el Anfiteatro Municipal de Tanti, con entrada libre y gratuita, en el marco de la agenda de eventos de la temporada de verano.

Desde el Municipio destacan que estas dos noches de carnaval buscan ofrecer un ámbito de encuentro, entretenimiento y participación, consolidando a Tanti como un punto de referencia para quienes eligen el valle de Punilla durante la temporada estival.