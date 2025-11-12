Caputo aseguró que el rumbo económico es “indeclinable”

El ministro de Economía sostuvo que el Gobierno atraviesa un “punto de inflexión histórico” y ratificó que las reformas laboral y tributaria serán clave para consolidar el crecimiento.

El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó este martes que la Argentina se encuentra “en un punto de inflexión en su historia” y ratificó que el Gobierno mantendrá sin cambios el rumbo económico adoptado desde el inicio de la gestión de Javier Milei.

“Lo que está más firme que nunca es el compromiso de mantener estas políticas. El rumbo es indeclinable”, expresó el titular del Palacio de Hacienda durante un almuerzo organizado por el Centro de Investigaciones para el Desarrollo del Seguro (CIDES).

Caputo destacó que el país vive una etapa donde “se combinan la ortodoxia económica, la gobernabilidad y el apoyo de la sociedad”, y consideró que ese equilibrio “marca un cambio de era”.

Inversiones y respaldo internacional

El ministro subrayó que el presidente Javier Milei se ha convertido en un “referente mundial” y que su figura genera “admiración en el empresariado, los inversores y el mundo político”.

“Antes el Presidente era una promesa, ahora son resultados”, aseguró Caputo, al recordar que durante la última reunión del Consejo de las Américas en Estados Unidos, “empresarios le dijeron al Presidente que están dispuestos a invertir cada dólar adicional en Argentina”.

Según el funcionario, las inversiones “están llegando en tiempo récord” y “están transformando la matriz económica del país”.

Reformas y ahorro interno

Para sostener el crecimiento, Caputo anunció que el Gobierno enviará al Congreso los proyectos de reforma laboral y tributaria, con el objetivo de “profundizar la estabilidad y fortalecer el mercado de capitales”.

Asimismo, destacó el papel de la industria del seguro, a la que calificó como “motor del crecimiento”, y remarcó la necesidad de potenciar el ahorro interno: “Vamos a desarrollar un Estado sin déficit para que el ahorro se canalice en el mercado de capitales”, afirmó.